Marko Cortés responsabilizó a AMLO de las declaraciones de Arturo Zaldívar: “Sigue desesperado”

(Foto: Twitter/MarkoCortes)

El dirigente del Partido de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue responsable de las declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, entorno al trágico accidente de la Guardería ABC en 2009.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el dirigente nacional del PAN afirmó que López Obrador habría ordenado a Zaldívar a hablar del caso de la Guardería ABC con el fin de dejar de lado el tema de la casa en Houston que habitó su hijo mayor, José Ramón López Beltrán.

“El Presidente sigue desesperado tratando de desviar la atención para que no se hable más de su falsa austeridad y del tráfico de influencias en la #MansiónDelBienestar. Hoy, se atrevió a mandar una cortina de humo a través del titular de otro Poder. Malas noticias, no funcionó”, escribió Marko Cortés en redes sociales.

El dirigente nacional del PAN responsabilizó a AMLO de los dichos de Zaldívar (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

Las declaraciones del ministro presidente han causado gran polémica en la esfera política del país; durante la tarde del miércoles 23 de febrero, desde la Cámara de Diputados, la panista Mariana Gómez del Campo tachó a Zaldívar de “lacayo” al mismo tiempo que miembros de otras bancadas gritaban “ABC” en forma de protesta.

En la presentación de su libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, el ministro presidente contó que durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), el entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Fernando Gómez Mont, lo visitó para enviarle un mensaje desde presidencia en donde le indicaban que no apoyaban su decisión ante el proyecto de sentencia, ya que entre los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señalados en el caso de la Guardería ABC, se encontraban familiares de la actual diputada Margarita Zavala.

“Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas (...) el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: ‘Dice el presidente que no te apoyamos para esto’”, recordó Zaldívar, quien en ese momento le respondió al presidente que había postulado a un ministro, no a un secretario de estado, por lo que no acataría la orden.

El ministro presidente aseguró que no habló en su momento acerca del tema debido a la presión que era sometido por parte del gobierno federal (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

Zaldívar también aclaró que el caso de la Guardería ABC ha sido, hasta ahora, el que más le ha conmovido desde que se convirtió en ministro, pues la experiencia de hablar con las familias de las víctimas fue muy fuerte y aún la sigue recordando.

Ante ello, la ex primera dama escribió en redes sociales: “Miente Zaldívar, miente @ArturoZaldivarL Ayer, mientras gastaba el erario público en la presentación de su libro dijo que: mientras escuchaba se le ‘ocurrió’ contarles una historia” y dijo muchas mentiras”.

Asimismo, detalló que fue la propia administración de su esposo la que gestionó que los niños afectados fueran enviados a hospitales especializados en Estados Unidos para que fueran atendidos. “Personalmente hablaba con los directores del hospital Shriners y con la fundación Michou y Mau. Y fui a visitarlos a Sacramento y a Guadalajara”, aseguró la panista.

La ex primera dama aseguró que Arturo Zaldívar miente (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Arturo Zaldívar le respondió a Zavala asegurando que prefirió quedarse callado en aquellos años debido a la presión que era sometido por parte del gobierno federal, no obstante, señaló que “lo que tiene que ser importante es que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, no hay un solo responsable”.

“Yo no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad (…) aquí se debe cuestionar: ¿Por qué el estado intervino para que se hiciera justicia?”, declaró para Radio Formula.

