“Lacayo de Calígula”: oposición arremetió contra Arturo Zaldívar por revelaciones del caso Guardería ABC

Arturo Zaldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró en días recientes que fue presionado por el ex presidente Felipe Calderón para modificar el proyecto de sentencia sobre el caso de la Guardería ABC.

De acuerdo con el ministro presidente, fue a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que le dejaron claro que desde la presidencia no se apoyaba la decisión, pues había entre los señalados familiares de Margarita Zavala, su esposa y actual diputada por el PAN.

Margarita Zavala, por su parte, reviró a través de sus redes sociales y aseguró que el ministro presidente “miente” al asegurar que recibió presiones del exmandatario para exonerarla por el incendio de la Guardería ABC ocurrido en Hermosillo, Sonora en 2009 y que dejó 49 bebés muertos y 106 heridos.

Fue a través de un extenso hilo como denostó las aseveraciones de Zaldívar, a quien acusó, entre otras cosas, de usar dinero del erario público en la presentación de su libro, en la que “se le ocurrió” lanzarse contra ella y el ex presidente.

Margarita Zavala aseguró que los dichos del ministro presidente son completamente falsos REUTERS/Gustavo Graf

Pero no fue la única en responder, pues de su lado se pusieron varias personalidades y políticos de oposición, quienes expresaron su apoyo a Margarita Zavala en cualquiera de las decisiones que tome la diputada alrededor del tema.

Uno de los grupos más duros vino por la senadora Mariana Gómez del Campo, quien a través de las redes sociales, evidenció que el ministro presidente no se ha pronunciado, hasta el momento, por diversas tragedias recientes.

Entre las anteriores, mencionó la caída de trenes en la Línea 12 del metro en donde murieron 27 personas, las muertes que ha dejado la pandemia en México, o bien, las masacres que recientemente se han revelado o los feminicidios diarios en la República.

“Tampoco dice nada de los más de 120 mil homicidios dolosos. Tampoco dice nada de los 137 muertos por la explosión del gasoducto de PEMEX. Tampoco de los 17 muertos en el Hospital de Tula. Mejor que le entre al tema de la CORRUPCIÓN en este gobierno. Ejemplo: la casa gris”, redactó en su Twitter oficial.

Gabriel Quadri fue uno de los defensores de Margarita Zavala, ambos diputados del PAN (Twitter @g_quadri)

Se sumó también el periodista Pedro Ferriz Hijar, quien atacó la credibilidad del ministro presidente: “francamente Arturo Zaldívar a perdido todo tipo de credibilidad. Si algo ha demostrado el Ministro Presidente es ser un arrastrado y entregar el PJF al ejecutivo”.

Gabriel Quadri únicamente se reservó a expresar su solidaridad a su compañera de bancada en el Congreso de México, ante los “infundios y agravios del Ministro Zaldívar”, a quien llamó, además, “Lacayo de Calígula...”

Por su parte, Javier Lozano, Secretario del Trabajo y Previsión Social de México durante el gobierno de Felipe Calderón, arremetió también contra Zaldívar a través de su Twitter oficial: “Y trece años después, este “valiente” ministro sale a revelar “secretos de Estado” para darle gusto al tirano. No tiene madre. Qué bajo has caído”.

Arturo Zaldívar reviró, y aseguró que nada de lo que dijo son mentiras (Foto: Twitter/@SCJN)

Pero también aliados de la Cuarta Transformación hicieron declaraciones en contra del ministro presidente. Tal es el caso de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, se pronunció al respecto y aseguró que se trata de una declaración fuera de tiempo.

“No le restó valor a su dicho, no le restó credibilidad a su expresión, lo que me a mi parece que, si el destiempo te genera un proceso de al menos de duda, por qué no se hizo en aquel momento, esa es mi pregunta”, dijo a los medios de comunicación.

