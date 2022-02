Senadora denunció la “terrible violencia política de género” que sufrió por parte de Chumel Torres

La senadora Bertha Caraveo demandará a Chumel Torres por violencia política

Bertha Caraveo Camarena, senadora por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se manifestó en contra de las agresiones que recibió por parte del youtuber mexicano Chumel Torres, quien la llamó “arrastrada y babosa”.

A través de su cuenta de Twitter mencionó: “En conferencia de prensa, denuncié la terrible violencia política de género de la que fui víctima por parte de @ChumelTorres. Después de escuchar a muchas compañeras que me apoyan, decidí que acudiré a las instancias correspondientes: SI NOS TOCAN A UNA, RESPONDEMOS TODAS”.

La polémica se desató luego de que Chumel agrediera públicamente a la senadora por defender a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las críticas fueron en torno al tema de la llamada “Casa Gris” en Houston, Texas.

Después de que Chumel hiciera estas declaraciones, la senadora expresó: “Quiero anunciar que sí denunciaré a Chumel Torres ante las instancias correspondientes. En un principio había pensado no hacerlo pero alentada por la gente que me apoya y me respalda he caído en la cuenta de que hay que utilizar el derecho para defendernos porque cuando nos tocan a una nos tocan a todas”.

Durante la conferencia de prensa, la funcionaria destacó que posterior a los hechos, no recibió ninguna muestra de sororidad por parte de las senadoras panistas, quienes “desde hace muy poco tomaron la bandera del feminismo”. Por este hecho, las acusó de oportunistas por su falta de apoyo.

*Información en desarrollo

