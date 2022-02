Chumel Torres arremetió contra Sheinbaum por respuesta al INE: “Su convicción es no respetar la ley”

Chumel torres arremetió contra Claudia Sheinbaum por carta de apoyo a AMLO (Foto: Instgram ChumelTorres/Gobierno de CDMX)

Luego de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo aseguró al Instituto Nacional Electoral (INE) que no puede lograr que renuncie a sus convicciones, las críticas y burlas de internautas no han dejado de llover, entre ellas, la del influencer Chumel Torres.

Y es que la mañana de este 16 de febrero, el órgano electoral ordenó retirar de las redes sociales la carta de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que firmaron gobernadoras y gobernadores de Morena y de partidos aliados, por considerarla “propaganda gubernamental que se difunde en periodo prohibido”.

Ante esto, la mandataria capitalina acató la orden y borró el desplegado publicado el pasado 13 de febrero, sin embargo, declaró que no lograrán “que renuncie a mis convicciones”.

El órgano electoral ordenó retirar de las redes sociales la carta de apoyo al presidente (Captura de pantalla: Youtube/INE)

“El INE ha ordenado como medida cautelar borrar de las redes sociales la publicación del 13 de febrero. Pueden ordenar borrar un tuit, pero no pueden lograr que renuncie a mis convicciones”

El tuit fue retomado por el conductor de El Pulso de la República, quien explicó a la titular del Ejecutivo local que el INE no le pide que renuncie a sus convicciones, sino que sólo respete la veda electoral. No obstante, añadió en el mensaje, si la convicción de Sheinbaum Pardo es violar la ley, entonces es acertado que se queje.

“Le están pidiendo que respete la ley, licenciada. No que renuncie a ninguna convicción. Ahora que si su convicción es no respetar la ley, está usted en lo cierto”

La mandataria capitalina acató la orden y borró el desplegado publicado el pasado 13 de febrero (Fotos: EFE / Cuartoscuro)

Al igual que el comediante chihuahuense, varios usuarios criticaron las palabras de la jefa de Gobierno, pues aseguraron que su único trabajo es acatar y respetar la ley, “más nada”.

En su cuenta de Twitter, la académica Denise Dresser lamentó que Claudia Sheinbaum no renunciara a la convicción de que hizo lo correcto al distribuir Ivermectina, “una droga no autorizada para COVID-19″, a miles de personas sin su consentimiento.

“Esa convicción de experimentar con la salud y violar normas éticas internacionales, sí debería renunciar. Y la convicción de negociar impunidad en el caso de la Línea 12 tampoco se nos olvida”, agregó.

Ciro Murayama explicó que el INE ordenó respetar la Constitución y no a sus convicciones (Captura de pantalla: Twitter)

Mientras que el escritor Xavier Tello señaló que los integrantes de la llamada Cuarta Transformación se creen especiales al pensar que las reglas no aplican para ellos, pero “obviamente, están equivocados”.

En respuesta a la declaración de la mandataria capitalina, el consejero electoral, Ciro Murayama, explicó que el INE ordenó respetar la Constitución y no renunciar a sus convicciones.

“Apreciada Jefa de Gobierno: Se le ordenó desde el @INEMexico respetar la Constitución, no renunciar a sus convicciones. Claro, en el entendido de que entre sus convicciones no esté violar la Constitución”

El columnista Fernando Belaunzarán Méndez indicó a Sheinbaum Pardo que “no se puede renunciar a lo que no se tiene” (Foto: Prensa Gobierno Ciudad de México)

Por su parte, el columnista Fernando Belaunzarán Méndez indicó a Sheinbaum Pardo que “no se puede renunciar a lo que no se tiene”, ya que ser obediente, sumisa y obsequiosa con el presidente López Obrador no es convicción, “es un interés que todos conocemos, mi querida corcholata”.

“Válgame… Nadie le está pidiendo que renuncie a sus convicciones. Lo que le están pidiendo es que no viole la ley. Una ley que ustedes mismos aprobaron, por cierto”, aseveró el periodista chihuahuense Pascal Beltrán del Río.

Otro comentario que destacó fue el del diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Salomón Chertorivski, quien detalló que es la Constitución, no el INE, la que le prohíbe meterse en la arena electoral. “Haría mejor dedicar sus afanes en cuidar la salud de los capitalinos que en ‘defender’ a su jefe”, agregó.

