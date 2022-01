Padres de familia de la Guardería ABC rechazaron designación de Claudia Pavlovich

Padres de familia, colectivos y ciudadanos rechazaron la designación de Pavlovich Arellano (Foto: ANDREA MURCIA CUARTOSCURO.COM)

Padres de familia y miembros del colectivo Guardería ABC, nunca más, reaccionaron y mostraron su descontento ante la designación de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, como cónsul de México en Barcelona.

A través de un comunicado, familiares de las víctimas, ciudadanos y activistas, llamaron a los integrantes de las distintas bancadas en el Senado de la República “para que estas depongan sus diferencias y rechacen tajantemente el nombramiento de Pavlovich Arellano”.

“Queda en manos de las fracciones legislativas, para que en uso de sus atribuciones se le niegue (a Pavlovich) esta distinción inmerecida. Existen cuando menos 49 motivos para cerrarle el paso a la impunidad”, puntualizaron los familiares de las víctimas y activistas.

También resaltaron que la exgobernadora de Sonora nunca ha expresado remordimiento alguno por la muerte de niñas y niños, o las lesiones de por vida de los sobrevivientes de la Guardería ABC.

Desde su designación, Claudia Pavlovich ha sido cuestionada por su papel frente al estado de Sonora (Foto: EFE/ Gary Williams/Archivo)

“El incendio evitable de la Guardería ABC fue el atropello más grande en contra de la niñez de la que se tiene noticia en la historia moderna de nuestro país. El triste papel que jugó la exgobernadora sonorense la descalifica en automático”, declararon.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, Claudia Pavlovich redactó cartas al juez de la causa como diputada local en funciones, “recomendando ‘ampliamente’ a dos de los copropietarios de dicha estancia infantil: Sandra Téllez Nueves y Gildardo Urquides Serrano” a tan sólo 9 semanas después del trágico hecho.

Por otra parte, en entrevista para el programa Los Periodistas conducido por Alvaro Delgado y Alejandro Paez Varela, Marisol Montaño, madre de Dana Paola, una de las niñas lesionadas durante el incendio, dijo que Pavlovich Arrellano es una mujer “insensible” y recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) iba a tomar cartas en el asunto a quien no hiciera uso legitimo de su cargo en cualquiera de los poderes.

“Él (AMLO) dijo que iba a haber castigo para los gobernadores que hicieran mal su gobierno. Ella dejó muy mal a Sonora en su gobierno, hubo muchas muertes, muchos desfalcos, Sonora está por los suelos y sobre todo que ella nunca nos quiso atender, ella se amparó para no atender a 45 familias porque a ella no le nació nada de lo del ABC, ella dijo ‘esto no fue en mi año, no me hace daño’ y no nos quiso atender”, denunció la madre de la víctima.

Fue el 5 de junio del 2009 un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora se propagó hasta la Guardería ABC en la ciudad de Hermosillo.

La SRE informó que AMLO realizó 15 designaciones para representar a México en el extranjero (Foto: Twitter/@lopezobrador_)

El pasado 17 de enero cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que López Obrador realizó quince designaciones para representaciones de México en el exterior.

Según informó la dependencia federal, todos los perfiles cumplen “con trayectorias relevantes en el servicio público. En el caso de los nombramientos a embajadas, la cancillería informa que ya se han presentado las solicitudes para beneplácito a los países de adscripción”.

Cabe mencionar que además de los actos de corrupción, lo que marcó un antes y un después durante la administración de Pavlovich Arellano fue el asesinato de la familia LeBarón en noviembre de 2019 varios integrantes de una familia mormona junto a la de los Langford, sufrieron una emboscada, provocando la muerte de 12 de ellos en el límite entre Sonora y Chihuahua.

SEGUIR LEYENDO: