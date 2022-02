Oposición criticó a Carolyn Adams y José Ramón López Beltrán por solicitar privacidad

La pareja ha solicitado que respeten su vida privada y no lancen calumnias en su contra (Foto: carolyn121212 / Instagram)

Después de que Carolyn Adamas y José Ramón López Beltrán solicitaran, en diferentes ocasiones, respetar la privacidad de su vida, integrantes de la oposición criticaron esta solicitud, pues aseguraron que se trata de Personas Políticamente Expuestas (PEP).

Según la página del gobierno federal, una PEP es aquella que, por su cargo, empleo o comisión dentro de la Administración Pública, se encuentra bajo vigilancia del sistema financiero y otros sujetos obligados para conocer, evaluar, administrar y mitigar los riesgos, los actos y operaciones económicas.

También se incluyen a cónyuges, concubinas, concubinario, personas con parentesco por consanguinidad o afinidad, personas con vínculos patrimoniales y aquellos que hayan dejado su cargo hasta un año después.

En este sentido, la académica Denise Dresser aseguró que Carolyn y el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) deben ser investigados por presunto conflicto de interés debido a su cercanía con el mandatario.

“Carolyn Adams insiste en que no es persona pública y denuncia violación de privacidad. Pero ella y José Ramón López Beltrán son ‘Personas Políticamente Expuestas’ por su cercanía con el presidente, y susceptibles a ser investigadas por conflicto de interés”, aseguró la también escritora.

Denise Dresser urgió que no se repita la historia de la Casa Blanca de Angélica Rivera (Foto: Twitter)

Posteriormente, cuando se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en su contra por denuncias presentadas para saber su hay posibles hechos de corrupción y delitos relacionados con la renta de una casa ubicada Houston, Texas.

Sobre ello, pidió que no se repita la historia de la Casa Blanca de Angélica Rivera, la cual fue investigada por el gobierno de su esposo Enrique Peña Nieto (2012-2018) para asegurar que no presentó ninguna irregularidad.

“Ojalá que no suceda lo mismo que con la Casa Blanca de Angélica Rivera/Peña Nieto: después de 12 tomos de “investigación” declararon que no había conflicto de interés. Ojalá que Gertz no sea un nuevo Virgilio Andrade y sí demuestre la autonomía que le ha faltado”, urgió Dresser.

Por su parte, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, volvió a arremeter contra la pareja, a la cual ya denunció en tres ocasiones con autoridades mexicanas y estadounidenses, para insistir en una resolución por la posible corrupción en el arrendamiento de la propiedad de un ex ejecutivo de la empresa petrolera Baker Hughes.

Xóchitl Gálvez urgió a las autoridades nacionales y extranjeras que investiguen a la pareja (Foto: Twitter)

Por medio de un video publicad en su cuenta de Twitter, la legisladora aseguró que no se trata de una calumnia, por lo que cuestionó la exigencia de privacidad emitida por Adams y le recordó que, junto con su esposo, es una PEP.

Asimismo, solicitó que se transparente la relación contractual de arrendamiento para conocer si tuvo algún impacto en la ampliación de los acuerdos financieros entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Baker Hughes.

“Hasta ahora han informado de manera parcial el contenido del contrato, pero serán las autoridades las que investiguen los detalles de este contrato. Les corresponde investigar y deslindar responsabilidades, no a los involucrados”, sentenció la panista.

La única denuncia que ha procedido es la interpuesta en la FGR. Autoridades federales confirmaron la apertura de dicha carpeta a partir de las denuncias que el Ministerio Público Federal ha recibido. Cabe señalar que una de ellas fue la que hizo el PAN el pasado 3 de febrero.

Será la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR la instancia que encargará de llevar el caso, y actualmente está elaborando el plan de investigación que se llevará a cabo en este caso y definiendo la información que será solicitada a diversas entidades.

