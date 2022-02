Tijuana: periodistas vuelven a protestar ante AMLO por ola de violencia con pase de lista

(Foto: EFE/Isaac Esquivel)

Desde Baja California, sede de la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador este 17 de febrero, periodistas realizaron un acto conmemorativo a manera de homenaje, y protesta, sobre los asesinatos de colegas, que tan sólo en la entidad, suman dos en este año.

Los nombres de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Roberto Toledo y Heber López fueron pronunciados con voz entrecortada de la comunicadora Sonia de Anda, del portal Esquina 32, mientras que los asistentes respondieron con un “presente” a cada uno.

“Nuestro gremio está muy lastimado. Trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestros trabajo, y que los crímenes que son cometidos en nuestra contra no se aclaren. No dejaremos de exigir justicia porque no se mata a la verdad matando periodistas”.

Más temprano en relación a los hechos, el presidente dijo que los ataques a periodistas y comunicadores en territorio nacional son hechos lamentables y aseguró, en relación, que el Estado ya no es el protagonista de transgredir las garantías individuales de los ciudadanos. Además, sostuvo que durante su gobierno no se ha censurado a nadie.

“El Estado no es el principal violador de los Derechos Humanos, como era antes. No hay crímenes de Estado, no hay masacres, no se ordena desaparecer a nadie. No se ordena, desde el poder, asesinar a nadie. Lamentamos mucho cuando pierde la vida un periodista”, dijo el mandatario.

En el marco de las actualizaciones en los casos de periodistas violentados, López Obrador refirió que a pesar de existir diferencias con ciertos profesionales, su sexenio no se ha caracterizado por reprender -fuera de la ley- a quienes difieren.

“Van a mantener protección y que no están solos. También el derecho a disentir y protestar. Nadie ha sido ni será censurado. Ni Loret de Mola, ni Dóriga, ni Ciro, ni Aristegui. Nadie. No es lo mismo en cuanto a la actitud que prevalecía anteriormente. Vamos a continuar combatiendo el crimen la inseguridad y la impunidad. No se va a permitir la asociación delictuosa entre autoridades y el crimen”, refirió.

