“Los principales asesinos son servidores públicos”: periodistas protestaron en “la mañanera” ante clima de violencia

Ante el clima de violencia y las agresiones sufridas en las últimas semanas, el gremio periodístico realizó su segunda protesta, en esta ocasión, durante la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Como un acto de solidaridad por la manifestación de San Lázaro, el pasado 15 de febrero, en la mañana del 16 se determinó que no se plantearían preguntas al mandatario como suele acostumbrarse en cada reunión matutina - esto, con respeto a quienes quisieran diferir.

“Este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico el día de ayer; queremos replicarlo (...) Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas. Porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos”.

De acuerdo con lo informado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, el 43.1% de las agresiones contra periodistas han estado vinculadas con servidores públicos; es decir, nueve puntos porcentuales por encima de los ligados con el crimen organizado (33.5%).

En lo que va del 2022 se han asesinado a cinco periodistas. (Foto: EFE/Isaac Esquivel)

A pesar de ello, y de mostrarse solidario con la protesta, el Jefe del Ejecutivo negó que su Gobierno “mande a aniquilar periodistas”, asegurando que su administración no es represora del ejercicio, ni impune contra quienes se demuestre estar vinculados en algún crimen.

“No tenemos ningún problema de consciencia. Nosotros respetamos la vida; nosotros no somos represores; no somos iguales. No somos el ‘mátalo en caliente’”, aseveró en la mañanera de este miércoles.

Bajo ese tenor, López Obrador volvió a comprometerse a brindar protección a cualquier persona que ejerza la labor del periodismo, desde “ricos, pobres, periodistas honestos y mercenarios”: “Todo nuestro apoyo y solidaridad”, expresó.

“La vida es lo más valiosos y todos tenemos derecho a lavida (...) No va a haber represión para nadie, ni censura. No va a pasar lo que le pasó a Carmen Aristegui”.

