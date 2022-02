“Sí está vivo”, esposa del “Mijis” aseguró que el ex legislador se encuentra en Tamaulipas

Pedro Carrizalez, "El Mijis", quien llevará a un sacerdote para ahuyentar las malas vibras del Congreso local.

Miriam Martínez Vargas, esposa de Pedro Carrizales Becerra, El Mijis, aseguró que el ex legislador se encuentra con vida en el estado de Tamaulipas, como lo habían adelantado las autoridades que investigan su caso.

La pareja del Mijis compartió en una entrevista para Azucena Uresti, que su celular fue encendido este martes 15 de febrero en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lugar en el cual fue detectado por autoridades federales.

“Sí está vivo. Tenemos su última ubicación y hoy se confirmó nuevamente que se encuentra en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a través de una señal de su celular. Es una nueva señal que primero Dios se encuentre bien y regrese pronto a casa”, dijo Miriam Martínez, quien comunicó que ya se ha ordenado a las autoridades estatales iniciar la búsqueda del desaparecido.

De la misma forma, manifestó que aún no se le ha solicitado dinero por ningún medio, por lo cual ha descartado que el ex legislador se encuentre secuestrado: “No he recibido ninguna llamada para pedirme dinero por su aparición”, aseguró.

Foto: Cuartoscuro

El lunes 14 de febrero, el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSP) Luis Alberto Rodríguez aseguró que aún no se cuenta con la evidencia suficiente para determinar que el político y activista ingresó al estado.

“Se ha estado recibiendo información compartida como parte de este acuerdo regional de coordinación y colaboración que se tiene con la Fiscalía de Nuevo León y Coahuila. Esto permite arrojar que hasta el día de hoy no se cuenta con evidencia que permita establecer la presencia del señor Carrizales en Tamaulipas”,

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de Tamaulipas, lo último que se sabe sobre el Mijis es que se habría desplazado desde Piedras Negras, Coahuila, hacia Nuevo Laredo, pero esta información aún no ha podido ser comprobada.

Asimismo, aseguró que las fuerzas de seguridad de Tamaulipas sólo actuarían cuando así se los indicaran las autoridades correspondientes, pues la carta que Miriam Martínez mandó al presidente Andrés Manuel López Obrador no tenía valor oficial para iniciar con la colaboración con los oficiales de Coahuila y Nuevo León.

Miriam Martínez leyó una carta dirigida al presidente en la conferencia matutina del lunes 14 de febrero, en la cual manifestó que “Son 14 días de no abrazarlo, no admirar su andar sobre las calles que transitan los olvidados. Él estaría recorriendo cada estado y organizaría brigadas de búsqueda, recorrería barrios que guardan los más oscuros y dolorosos secretos. Arriesgaría su vida negociado con los malos”, dijo la esposa del Mijis.

Foto: Cuartoscuro

Por su parte, el mandatario respondió que su administración ya se encuentra atendiendo el caso, pues la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Rosa Icela Rodríguez está al tanto de la situación y ha emprendido las medidas necesarias para dar con el paradero del político.

El 10 de febrero, autoridades de Nuevo León informaron que El Mijis habría estado en el estado de Tamaulipas días después de ser reportado como desaparecido, pues fue visto físicamente, además de que su celular emitió llamadas durante este periodo de tiempo.

El vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco aseguró que los trabajos de investigación realizados por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León (FGE) han logrado obtener información sobre el caso de El Mijis, quien fue reportado como desaparecido, por segunda ocasión, el pasado 31 de enero.

“Tenemos información obtenida a través de distintos actos de investigación científica, con anterioridad al día 31(de enero) en que fue el último día en que fue visto físicamente, y con posterioridad a esta fecha. En diversas fechas posteriores el señor Carrizales pudiera localizarse en el estado de Tamaulipas, particularmente en Nuevo Laredo”, aseguró el funcionario.

SEGUIR LEYENDO: