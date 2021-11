El Mijis fue levantado por un grupo encapuchado y torturado tras show de Lalo Mora, detalló Fiscalía

El político mexicano reportó haber sido secuestrado y torturado por un grupo de civiles durante el fin de semana (Foto: Cuartoscuro)

José Luis Ruíz Contreras, vicefiscal jurídico de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, declaró este martes 2 de noviembre que ya se recibió la denuncia del ex diputado local Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como El Mijis.

El político mexicano reportó haber sido secuestrado y torturado por un grupo de civiles durante el fin de semana, por lo cual la dependencia ya inició las investigaciones correspondientes.

Fue este lunes cuando El Mijis presentó la denuncia en la Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos, reveló Ruíz Contreras. En ella afirmó que fue privado de su libertad durante horas por un grupo de personas, quienes le pusieron una cobertura en la cara y lo torturaron hasta que fue liberado a la orilla de una carretera.

El vicefiscal, quien quedó a cargo de la FGE tras la renuncia del fiscal Federico Arturo Garza Herrera por motivos personales, agregó que los hechos están siendo analizados para verificar la veracidad de la acusación (Foto: Twitter/@FiscaliaSLP)

Carrizales Becerra fue soltado por sus captores en las inmediaciones de la comunidad de Cerro Gordo, en el municipio de Zaragoza.

El vicefiscal, quien quedó a cargo de la FGE tras la renuncia del fiscal Federico Arturo Garza Herrera por motivos personales, agregó que los hechos están siendo analizados para verificar la veracidad de la acusación.

Sin embargo, remarcó que de haber incurrido en falsos testimonios podría tener consecuencias penales.

Exhibió que, de acuerdo con lo planteado por El Mijis, no ocurrió cuando se encontraba protestando a las afueras de un concierto de Lalo Mora en la zona del centro de espectáculos El Domo como había dicho, sino que fue levantado en un lugar cercano al Anillo Periférico y la carretera Río Verde.

Fue "levantado" en un lugar cercano al Anillo Periférico y la carretera Río Verde (Foto: Cuartoscuro)

El ex diputado local se encontraba con dos acompañantes cuando fue secuestrado por los sujetos desconocidos. No obstante, no ha revelado qué ocurrió con ellos ya que no fueron privados de su libertad. Ruíz Contreras explicó que probablemente tendrán que declarar para otorgar su versión sobre lo que ocurrió.

Durante la madrugada de este domingo se informó que El Mijis se encontraba desaparecido. Fue a través de sus redes sociales donde se comunicó la noticia y se alertó que el hecho aconteció en la noche del sábado 30 de octubre.

“Por este medio se les comunica que Pedro Carrizales “El MIJIS” junto con 1 persona más se encuentran desaparecidos desde aproximadamente las 21:30 horas del día de hoy”, podía leerse desde su cuenta de Twitter.

“¡Bienvenido al infierno, Lalo Mora. Te va a tocar descubrir lo que en el barrio le hacemos a los abusadores sexuales ¿No estás emocionado? ¿Cómo quieren que lo recibamos, banda? Háganle su carta a Santa, mis compas les van a cumplir sus deseos”, publicó "El Mijis" en Twitter (Foto: Cuartoscuro)

Respecto a los posibles motivos, desde @mijisoficial se destacó que el diputado de San Luis contaba con advertencias previas. “Recibió amenazas y se sabe que fue a protestar afuera del concierto de “Lalo Mora” en San Luis Potosí. @RGC_Mx”, está escrito.

En días pasados, el diputado local lanzó un mensaje en Twitter dirigido al llamado Rey de Mil Coronas, con motivo de su próximo concierto: “¡Bienvenido al infierno, Lalo Mora. Te va a tocar descubrir lo que en el barrio le hacemos a los abusadores sexuales ¿No estás emocionado? ¿Cómo quieren que lo recibamos, banda? Háganle su carta a Santa, mis compas les van a cumplir sus deseos”.

Carrizales acompañó sus palabras con una imagen donde aparece sin camisa rodeado de otros hombres. Los jóvenes están retratados frente a una barda donde se puede leer el nombre del artista de 74 años, abajo del logotipo de Pesado.

El legislador posó como advertencia a Lalo Mora (Foto: Twitter/@mijisoficial)

Sin embargo, a pesar del contundente mensaje, Lalo Mora confirmó su presentación para el pasado 30 de octubre en El Domo de San Luis.

En este sentido, el pasado 8 de octubre, El Mijis acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia formal en contra de Eduardo Mora por presunto abuso sexual.

A través de su cuenta de Twitter, el activista acusó al cantante de Los Invasores de Nuevo León de sí ser un “invasor” del cuerpo de las mujeres y condenó a las personas que han sido testigos de estos abusos y no hacen nada detenerlo. Agregó que está dispuesto a ir por la llamada “castración laboral”.

