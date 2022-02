AMLO solicitó al INAI transparentar “bienes y riquezas” de Carlos Loret de Mola

(Foto: Presidencia)

EL presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que redactó una carta a la Comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, en la que solicitó una investigación para conocer cuáles son las percepciones económicas, bienes y su origen de Carlos Loret de Mola.

“Como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee Carlos, socios y familiares.

Además, el funcionario aseguró que la información que expuso sobre los supuestos ingresos que el periodista recibe de distintos medios de comunicación tuvo como fuente a una persona anónima. De igual forma no tuvo reparo en señalar a Loret de Mola como un comunicador al servicio de la mafia del poder.

“También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto me informen si puedo dar a conocer, como ciudadano ejerciendo mi derecho a la libertad de información expresión, facturas y comprobante sobre los ingresos de Loret de Mola de conformidad a la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos”, se lee en el texto de López Obrador.

Información en desarrollo...

