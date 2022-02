Roberto Palazuelos: la dura época que pasó el actor en una escuela militarizada

Roberto Palazuelos ha estado debajo de los reflectores públicos por sus polémicas declaraciones. Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux

gubernatura del estado de Quintana Roo por el partido Movimiento Ciudadano, volvió a estar bajo los reflectores públicos, esto, luego de que se retomara una declaración que hizo el también empresario y actor, en donde explicó que en un acto en donde participaron varias personas, Roberto Palazuelos, precandidato a lapor el partido, volvió a estar bajo los reflectores públicos, esto, luego de que se retomara una declaración que hizo el también empresario y actor, en donde explicó que en un acto en donde participaron varias personas, asesinaron a dos hombres.

“Matamos al gordo, matamos a otro wey”, declaró Palazuelos, aunque dijo que, por su conocimiento jurídico, sabía que se trataba de un acto en legítima defensa. Estas declaraciones las hizo en un programa con el conductor y productor Yordi Rosado. Este último le pregunta si fue él quien disparó, pero no lo especifica, pues da a entender que era un tumulto, donde varios sacaron sus armas.

“Yo traía una 380 con una portación de la Secretaría de la Defensa, que es el calibre que puedes portar, traía un teniente del Ejército con una 9 milímetros de uso exclusivo, y traía un amigo mío colombiano mafiosón, con otra 9, más chueca que él. Llegamos y se arma el show y la madre, abren la puerta y pow, pow, nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan con una pinch* pistola 22, un gordote.

“Yo con mi conocimiento jurídico, dije: este güey ya le jaló, trae pólvora, si me lo ching* es legítima defensa, de repente veo que se está agarrando con el de la puerta y la chingad*, se armó una pinch* balacera, matamos a dos cabron*s…”.

Roberto Palazuelos fue severamente criticado por declarar que él, y con otras personas, habían asesinado a dos hombres. (Foto: Twitter)

-¿Tú mataste a uno? - preguntó Yordi

“Todos, todo mundo le dio a todos”, atajó.

Y agregó: “si la sacas (la pistola) es para usarla”. Sus amigos y él, reconoció, le “jalaron” al gatillo.

Antes de esto, el precandidato a la gubernatura de Quintana Roo había declarado que ajustaría cuentas con quienes lo difaman, por lo que tuvo que pedir disculpas. Palazuelos es un personaje muy controversial y polémico, pues sus declaraciones no siempre son las más adecuadas.

Estuvo en una escuela militarizada por dos años

En otra entrevista, con Roberto Martínez, Palazuelos declaró que estudió en la Escuela Militarizada, en donde no la pasó tan bien. Ahí, explicó, le decían “el caviar, porque yo era la hueva más fina”, explicó en el programa de Martínez.

Roberto Martínez le pregunta a Palazuelos, en la entrevista, que cuánto tiempo estuvo en la escuela militar, a lo que responde que estuvo dos años, “internado, no pues qué me va a ir bien, hijos de su madr*, pero bueno, es que yo me portaba re mal, entonces por eso me tuvieron que controlar ahí”.

Palazuelos buscará ser gobernador de Quintana Roo, abanderado por el partido Movimiento Ciudadano. (Foto: Twitter/@Jacobo_Cheja)

Se le pregunta si le fue mal con los alumnos o con los que estaban en la escuela, y explica que en un principio le fue mal “con todo mundo, ahí llegaban y te rodeaban, y te preguntaban: a ver ¿Con cuál?, ¿Con cuál qué?, ¿Con cuál te quieres romper la madr*?, no pues, con ninguno, y pum, te descontaban.

Martínez le cuestiona si era bueno desde pequeño para pelear, a lo que Palazuelos responde que más o menos, pero con el tiempo se fue volviendo bueno. También recuerda que entre su grupo de amigos armaban un ring en donde organizaban peleas entre ellos. “Ahí sí era de los madreador*s, el Héctor Suárez Gomís sí más o menos le metía la mano, pero al p*nche Luis Miguel le pegábamos unas madriz*s pero buenas”, dijo Palazuelos.

Explicó que también se peleaba con personas más grandes, “y luego nos calentábamos y hasta patadas nos dábamos, pero bien, montaba un ring muy profesional don Héctor (Suárez), que en paz descanse, en su patio, un ring así fregón, con guantes y con vendas y con todo el rollo”.

Menciona que estas peleas se armaban los fines de semana. “Había uno que le decían el Música, que era Sebastián Gutiérrez, y ese güey era madread*rsísimo, a quien le tocaba con el Música, decían: no, yo con el Música no”.

