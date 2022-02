Roberto Palazuelos pidió disculpas por declaraciones hacia sus adversarios: “Tengo derecho legítimo”

El actor ha estado envuelto en polémicas desde que anunció sus aspiraciones políticas (Foto: Twitter/@Jacobo_Cheja)

El actor, empresario y precandidato a la gubernatura del estado de Quintana Roo por parte del partido Movimiento Ciudadano (MC), Roberto Palazuelos, ha estado envuelto en diversas polémicas desde que mostró sus intereses por ser participe de la esfera política del país.

Hace un par de días, el Diamante Negro acudió al programa matutino de Imagen Televisión Sale el Sol y aseguró que está tomando nota de toda aquella persona que ha criticado su precandidatura y mencionó que una vez que se convierta en mandatario estatal ajustara cuentas contra quien a puesto en tela de juicio sus aspiraciones políticas.

“Te voy a decir una cosa, a mí ninguna guerra sucia me va a parar, y todas esas gentes que están difamándome yo estoy apuntando, estoy tomando nota; ya llegará el momento cuando sea titular del ejecutivo que ajustemos cuentas”, comentó.

Por su parte, diputados y senadores del partido naranja expresaron su inconformidad y descontento, no sólo a las declaraciones del Diamante Negro, sino también a la decisión de MC de hacerlo parte de sus filas.

Integrantes de MC han criticado al actor en repetidas ocasiones (Foto: Twitter/@MovCiudadanoMX)

Ante ello, el actor lanzó un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter en donde se disculpó por sus comentarios durante el programa matutino y señaló que “su meta es la justicia, no la venganza”, no obstante dijo que está “recibiendo ataque del sistema”.

“Soy un ciudadano luchando por cambiar mi estado y estoy recibiendo ataques del sistema. Eso me hizo cometer un error en una declaración que hoy rectifico: Quiero que el poder público sirva para que nadie viva injusticias ni calumnias. Para que el sistema trabaje para la gente y no en perseguir adversarios políticos. Mi meta es la justicia, no la revancha. Siendo o no Gobernador, tengo derecho legitimo por la vía civil para interponer una demanda civil en contra de quien me difame o me calumnie. Soy un hombre de leyes, respetuoso del derecho y lamento que se haya mal interpretado por lo que reitero una sincera disculpa. Respeto la ley y siempre la respetaré”, se lee en el documento.

Al verse envuelto en las críticas, Roberto Palazuelos afirmó en redes sociales que nunca atentaría contra la libertad de expresión, no obstante, destacó que tiene el derecho, “como todos”, de llevar ante la justicia a quien lo calumnie, pues “para esto están las leyes, para respetarlas y hacerlas valer”.

El actor lanzó un comunicado de prensa (Foto: Twitter/@robpalazuelos)

“Es evidente que quienes se sienten amenazados por mi participación política intentan desprestigiarme, motivados por la desesperación de ver a este proyecto crecer. Es tanto su miedo que hoy atentan contra mis derechos humanos, mismos que no necesitan de un cargo para hacerlos valer”, agregó en otro mensaje.

Su tuit fue retomado por Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC en la Cámara de Diputados, quien aclaró al actor que el problema no fue que las personas “desvirtuaron” lo que dijo, sino hacer ese tipo de declaraciones mientras se aspira a un cargo en el poder.

“No creo que el problema haya sido que otros hayan “desvirtuado” lo que dijiste, Roberto. El problema es decirlo mientras se aspira a conducir los destinos de un estado. La justicia de Quintana Roo debe servir para darle paz a la gente de ese estado, no para ajustar cuentas”, aseveró.

Por su parte, el secretario nacional de Movimientos Sociales del partido, Luis Fernández, escribió en su cuenta de Twitter que el actor “no representa los valores ni el ideario” del partido naranja, por lo que le pidió anotarlo en su lista porque, advirtió, votará en contra de su candidatura en la Asamblea Nacional Electoral.

