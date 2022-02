Profeco: qué necesitas para tramitar un crédito bancario

La persona que tramita un crédito debe tener en cuenta su capacidad para pagarlo y no pedir más de lo necesario con el fin de que su deuda no crezca considerablemente (Foto: Pixabay)

Un crédito bancario se refiere al préstamo con intereses de cierta cantidad de dinero que otorga una entidad financiera, la cual se debe regresar en los plazos establecidos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer una serie de recomendaciones que se deben tomar en cuenta antes de tramitar un crédito, de igual manera indicó que el papel de las instituciones bancarias “dentro de la sociedad es captar el ahorro de las familias y empresas para después prestar esos recursos y obtener una ganancia, es decir, el banco toma prestado a corto plazo (depósitos) y presta a largo plazo (créditos)”.

¿Cuáles con los aspectos que toma en cuenta un banco para otorgar un crédito?

Al momento de tramitar un crédito, el banco evalúa el nivel de riesgo que se refiera a la capacidad que tiene la persona solicitante para devolver el dinero. Las preguntas más frecuentes en las que se basan son las siguientes:

El pago para no generar intereses se debe tomar en cuenta ya que con está opción no cobran una tasa de interés (Foto: Profeco)

* ¿Cuál es el estado civil de la persona solicitante?

* ¿Cuál es la principal fuente de ingresos?

* ¿Los ingresos son variables o fijos?

* ¿La persona solicitante cuenta con historial crediticio?

* ¿Tiene deudas con otras instituciones bancarias?

* ¿Para qué utilizará el crédito? está última pregunta es un factor determinante en el que se fija el banco ya que de acuerdo con el nivel de riesgo otorgará la tasa de interés y demás condiciones.

¿Cuáles son las recomendaciones para tramitar el crédito?

* Llenar la solicitud con datos verdaderos: este punto es de relevancia ya que según la capacidad de pago de la persona que lo solicita será lo que tomen en cuenta para establecer el monto y los plazos, en caso de que brinde información errónea es probable que el banco no otorgue el crédito.

* Usar el financiamiento de manera correcta con el fin de no tener inconvenientes, la Profeco resalta que un crédito no es dinero adicional a los ingresos, porque se debe devolver y pagar intereses, por ese motivo recomienda no pedir más dinero del que se necesita.

La persona que tramita el crédito debe proporcionar datos verdaderos ya que puede ser un factor importante que considere el banco para otorgarle el crédito (Foto: Profeco)

* Tener un comportamiento financiero adecuado: por medio del Buró de crédito informan el comportamiento financiero de una persona, es decir, si paga o no. Para tener un buen historial crediticio se deben conocer las fechas de corte y límite de pago para pagar de manera puntual.

* Para tener el control sobre las deudas se deben tomar en cuenta cuáles son las opciones de pago:

* El pago para no generar intereses que se refiere a pagar totalmente la cantidad que corresponde al periodo para que no apliquen la tasa de interés.

* Mientras que el pago mínimo es la cantidad menor a pagar para que se considere que un crédito está al corriente.

* El pago mayor al pago para no generar intereses: en caso de que el crédito adquirido permita adelantar pagos es una buena opción porque reduciría el plazo del crédito o la mensualidad.

* Las deudas no deben superar el 30% de los ingresos.

* Leer el contrato para conocerlo y entenderlo porque hay créditos que penalizan si se paga con anticipación.

* Conocer la capacidad de endeudamiento: se debe considerar cuánto gana, los gastos.

* El crédito de nómina es el que recomienda la Profeco para comenzar, porque algunos bancos otorgan tasas y “condiciones especiales para los nóminahabientes”.

