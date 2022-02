“Exhibiendo su indolencia”: Javier Lozano arremetió contra AMLO y su caminata en un cerro de Tlalpan

Luego de someterse a un cateterismo cardiaco, AMLO compartió su caminata por un cerro, en CDMX, como parte de las recomendaciones médicas (Video: Twitter/@_lopezobrador)

El polémico militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, volvió a estallar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el video que publicó éste en su cuenta oficial de Twitter la tarde de este domingo.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) se mostró molesto ante la actitud del mandatario mexicano, puesto que recordó a las víctimas y fallecidos que ha dejado la pandemia por el virus SARS-CoV-2, el aumento de los homicidios dolosos, feminicidios, así como los periodistas fallecidos.

Destacó que todas las personas que están en tales cifras han perdido la vida han luchado, mientras que el tabasqueño solo ha perdido la dignidad desde que asumió su cargo en diciembre de 2018, debido que, dijo, solo ha sabido exhibir su indolencia y nula empatía, por lo cual recalcó que no lo representa.

“Los muertos por COVID, homicidios dolosos, feminicidios y periodistas te saludan… Ellos lucharon con todo, pero perdieron la vida. Como tú la dignidad. Sigue exhibiendo tu indolencia y nula empatía. No me representas. Punto”, redactó este domingo 6 de febrero.

Javier Lozano nombró al gobierno de AMLO como un "fracaso presidencial" (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Las palabras del panista surgieron en respuesta al tuit donde publicó AMLO su video, en el cual se pudo ver al presidente, luego de someterse a un cateterismo, realizar un recorrido por las instalaciones del Colegio Militar, en la sede que se ubica al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo a las declaraciones que ofreció el jefe del Ejecutivo Federal, dicha actividad al aire libre es parte de las recomendaciones que le dio su médico, luego de presentar problemas cardiovasculares.

“Ha avanzado mucho la ciencia. Los médicos recomiendan a quienes tenemos problemas del corazón hacer ‘cardio’, es decir, caminar. Pero no solo en lo plano, si no subir y bajar montañas”

Asimismo, compartió una reflexión para refrendar el compromiso de continuar con “la misión encomendada” a favor del pueblo de México; evocando el lema de la asociación de pensionados y jubilados: “Dejar de luchar es como empezar a morir”.

“No se puede vencer a quien no sabe rendirse [...] No es tan dramático, pero sí hay que luchar para vivir y para vivir con dignidad [...] Me puedo caer, pero me voy a levantar. Y hay que seguir caminando para cumplir con la misión que uno tiene encomendada con el pueblo de México [...] El poder transformar a México, acabar con la corrupción y ayudar a los más necesitados”, destacó.

Javier Lozano ha criticado todas las acciones de AMLO (Fotos: Cuartoscuro)

No obstante, no ha sido el único reclamo que ha lanzado Lozano Alarcón contra el presidente mexicano, pues el pasado 2 de febrero, tras otro video de AMLO, le pidió “dejar de hacerse rosca” y ponerse a trabajar por las causas de la ciudadanía.

Durante su grabación de un minuto con 30 segundos, el exfuncionario de la STPS citó las palabras del tabasqueño para pedirle dejar a un lado el “populismo, la demagogia y la palabrería”, ya que argumentó que el país está atravesando fuertes crisis en diferentes aristas.

Agregó que, mientras el presidente se encontraba comiendo tamales, también se encuentra en una crisis por el escándalo de su hijo José Ramón y su pareja, los cuales supuestamente está viviendo en la casa de un contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Houston, Texas.

De acuerdo al panista, tal acción que se dio a conocer a inicios de esta semana reflejan “a todo lujo” un presunto conflicto de intereses y tráfico de influencias, debido a que se están mezclando asuntos personales con intereses del Estado.

SEGUIR LEYENDO: