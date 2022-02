Tras cateterismo cardíaco, AMLO documentó caminata en un cerro de Tlalpan: “Luchar para vivir”

Luego de someterse a un cateterismo cardiaco, AMLO compartió su caminata por un cerro, en CDMX, como parte de las recomendaciones médicas

Luego de someterse a un cateterismo cardíaco, la salud del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha despertado intriga en la opinión pública, especialmente, tras la revelación de su testamento político.

A pesar de ello, el mandatario ha afirmado - y demostrado - en reiteradas ocasiones encontrarse en buenas condiciones, siendo una de ellas la caminata que realizó en un cerro de Tlalpan en Ciudad de México (CDMX), este 06 de febrero.

A través de un video de Twitter, el Jefe del Ejecutivo documentó el recorrido que realizó en las instalaciones del Colegio Militar como parte de las recomendaciones médicas, en las cuales se le aconsejó realizar ejercicios cardiovasculares.

“Ha avanzado mucho la ciencia. Los médicos recomiendan a quienes tenemos problemas del corazón hacer ’cardio’, es decir, caminar. Pero no solo en lo plano, si no subir y bajar montañas”.

Asimismo, compartió una reflexión para refrendar el compromiso de continuar con “la misión encomendada” por el pueblo de México; esto, evocando el lema de la asociación de pensionados y jubilados: “Dejar de luchar es como empezar a morir”.

“No se puede vencer a quien no sabe rendirse (...) No es tan dramático, pero sí hay que luchar para vivir y para vivir con dignidad”, señaló.

