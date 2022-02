“No se haga rosca, póngase a trabajar”: Javier Lozano pidió a AMLO dejar los tamales y atender conflictos de interés

El mensaje que envió Lozano a AMLO (Video: @JLozanoA/Twitter)

El polémico militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, se volvió a lanzar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego del video que compartió el mandatario por el Día de la Candelaria en sus redes sociales.

Durante su grabación de un minuto con 30 segundos, el extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) citó las palabras del tabasqueño para pedirle “que no se haga rosca” y se “ponga a trabajar” en favor de México, ya que argumentó que el país está atravesando fuertes crisis en diferentes aristas.

Asimismo, le pidió dejar a un lado el “populismo, la demagogia y la palabrería”, pues, dijo, durante los tres años que lleva de gobierno no ha demostrado resultados.

“El presidente, quitado de la pena, cagad* de la risa, echándose unos tamales de la candelaria y todavía dice ‘que no se haga rosca al que le salió el niño Dios, que pague los tamales’. No, señor, el que no se tiene que hacer rosca es usted. Ya estuvo suave de populismo y de demagogia y palabrería. ¡Póngase a trabajar y a dar resultados!”, expresó a través de un video que compartió en su cuenta de Twitter.

El panista estalló contra el mandatario (Fotos: Cuartoscuro)

Agregó que, mientras el presidente está comiendo tamales, se encuentra en una crisis por el escándalo de su hijo José Ramón y su pareja, los cuales supuestamente está viviendo en la casa de un contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Houston, Texas.

De acuerdo al panista, tal acción que se dio a conocer a inicios de esta semana reflejan “a todo lujo” un presunto conflicto de intereses y tráfico de influencias, debido a que se están mezclando asuntos personales con intereses del Estado.

Asimismo, señaló que no se ha hecho responsable por las muertes que ha dejado la pandemia por COVID-19 desde que se detectó en México el virus en marzo de 2020, así como tampoco ha despedido al subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

“En medio de la muerte de más de 600 mil personas por COVID, muchas de las cuales se pudieron haber evitado si no fuera por la negligencia criminal de los López, sí López Obrador y López-Gatell”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, compartió un video en su cuenta de Twitter en donde está festejando el día de la candelaria comiendo tamales (Video: Twitter/@lopezobrador_)

Además, recordó el nivel de violencia que ha ido en aumento en todo el territorio nacional, pues sentenció que se han perpetrado más de 6 mil muertes por homicidios dolosos, así como 29 asesinatos de periodistas en lo que va de la administración, “cuatro muertes, tan solo, en lo que va de este 2022″.

Finalmente, se lanzó fuertemente contra las declaraciones que el tabasqueño ofreció la mañana de este 2 de febrero en Palacio Nacional, en donde expresó que “lo importante no es el crecimiento (económico), sino el bienestar” con el que pueda vivir la sociedad.

“Un gobierno como el nuestro tiene que pensar en el crecimiento, pero también en el bienestar. Porque cuando se habla de crecimiento (solo) es acumulación de riqueza, pero no necesariamente distribución de riqueza”

No obstante, el ex senador recalcó que, en medio de la peor inflación en 20 años y de una recesión económica, el Presidente de la República “no quiere ver ni reconocer” el grave problema en el que se encuentra la nación, pero sí presume “muy quitado de la pena” que come tamales.

