Con memes, usuarios mostraron indignación a Abelina López después de que normalistas lanzaran tráiler a GN

El viernes 4 de febrero trascendió que, durante una manifestación convocada por estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, hubo un enfrentamiento violento entre elementos de la Guardia Nacional (GN) con los marchantes, quienes querían acceder a las casetas de cobro de la autopista del Sol en Guerrero.

Alrededor del mediodía, los normalistas arribaron a la caseta ubicada en el kilómetro 20 de Chilpancingo a bordo de autobuses de pasajeros, con la intención de repartir volantes informativos a los automovilistas y recaudar dinero (boteo) para continuar con las jornadas que realizan padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.

Los elementos del Estado intentaron detener la acción de los estudiantes y firmaron un cerco, mismo que los manifestantes intentaron romper con la ayuda de un tráiler perteneciente a una cadena de supermercados que estaba en el lugar.

Dicho vehículo terminó estrellado unos metros delante de la caseta de Palo Blanco sin registrar heridos; no obstante, de acuerdo con las autoridades, el enfrentamiento dejó, por lo menos, 14 integrantes de la GN con contusiones, quemaduras y uno de ellos con fractura de tibia, mismos que ya reciben atención médica.

Al respecto, la GN señaló, a través de un comunicado, que esta institución “refrenda su compromiso de respetar los derechos humanos, apegado al uso proporcional de la fuerza, por lo que rechaza categóricamente cualquier uso de la violencia como medio para dirimir las demandas sociales”.

Por su cuenta, Abelina López, presidenta municipal de Acapulco, trató de generar empatía con los alumnos de la escuela Normal Rural, por lo que en una declaración a medios de comunicación y en su cuenta oficial de Twitter, señaló que no habrá delito qué perseguir, pues no hay evidencia sustancial que refiera al culpable del incidente ocasionado por el tráiler.

“El sagrado derecho a disentir. En términos estrictamente legales, el tráiler iba circulando en punto muerto, sin conductor, por ello, no hay a quien acusar, pues tampoco hay evidencia de quién (qué individuo particular) provocó esto”, señaló en redes sociales.

Asimismo, señaló a un diario de circulación nacional de no comprender el contexto específico en el que ocurrieron los hechos, ya que López Rodríguez insistió en que “si hubiese ido un individuo al volante y dicho individuo hubiese sido detenido, ahora podría ser acusado de intento de homicidio y de varios delitos más. O el diario Reforma no entiende en su contexto lo que refiero o no le interesa entender”.

Asimismo, remarcó su diferencia ideológica en la praxis política respecto a gobiernos anteriores, quienes se caracterizaron por la criminalización de la protesta y la persecución de los estudiantes que disienten del poder.

“Por lo demás, mientras diversos sectores y actores políticos, piden mano dura y represión contra el movimiento social, yo creo tener derecho a disentir y pido nunca dejar de buscar el diálogo como única solución”, finalizó su hilo en Twitter.

A pesar de querer establecer un ánimo de conciliación y concordia entre las fuerzas del Estado con los estudiantes que se manifestaron en la autopista de cuota, algunos usuarios de redes sociales decidieron realizar memes en los que señalan una supuesta inconsistencia en la argumentación de la alcaldesa, pues no les pareció con apego a la verdad que el tráiler se moviera “sin conductor”.

De tal modo que ironizaron con imágenes que hacen referencia a la serie animada de origen japonés Transformers, pues les pareció risible el señalamiento de que pusieron el tráiler en “punto muerto” para ir contra los elementos de la Guardia Nacional, así que los memes hicieron énfasis en la figura de Optimus Prime, el líder de los Autobots en la serie que también se llevó a la pantalla grande.

