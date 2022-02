“No son delincuentes”: Abelina López pide empatía con normalistas pese a que lanzaron un tráiler a elementos de GN

La presidenta municipal de Acapulco apuntó que "en términos estrictamente legales" no hay evidencia de quién provocó el lanzamiento del traíler, pues no había ningún conductor manejando la unidad (Foto: Twitter@perioElGuerrero)

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, aseguró que no se puede culpar a nadie por el lanzamiento de un tráiler contra elementos de la Guardia Nacional (GN) en la Autopista del Sol, ya que la unidad de transporte se manejaba sola y no había un conductor.

En sus declaraciones emitidas este fin de semana, López Rodríguez afirmó que había una causa y un dolor en los normalistas, por lo que pidió ser empáticos con ellos y con su movimiento, aunque reconoció que se transgredió la ley.

Al término del evento conmemorativo por el 105 aniversario de la promulgación de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Abelina cuestionó a quién se castigaría si el tractocamión se conducía sin chofer.

“No sé, a quién vas a castigar, porque el carro (tráiler) va circulando solo. ¿A quién se castiga? ¿Quién fue él que lo hizo?, debemos ser objetivos para no generar movimientos y movimientos que al rato tengamos el caos, hay que llamarlos al dialogo”

Asimismo, sostuvo que no se les puede llamar delincuentes a los normalistas, ya que dijo están en un proceso de dolor por la desaparición de sus 43 compañeros en 2014, por lo que invitó al diálogo y a solidarizarse con los estudiantes.

Abelina López pidió no llamar "delincuentes" a los normalistas de Ayotzinapa. “Yo digo que el tema de los jóvenes es un proceso que traen precedido de un dolor", comentó (Foto: Twitter@AbelinaLopezR)

Bajo el argumento de “derecho a disentir”, la edil sostuvo que, como no había ningún individuo al volante, no hay detenidos y, como no hay evidencia de “qué individuo particular” provocó el lanzamiento del tráiler, entonces no se puede culpar a nadie.

“Entiendo que a veces se transgrede la ley, pero debemos situarlos. Son movimientos, no son delincuentes. Hay una causa, hay un dolor, creo que no nos puede desviar el fondo principal de la verdadera delincuencia”

El incidente

Aproximadamente a las 12:00 horas del viernes, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa se enfrentó contra integrantes de la GN en un intento por bloquear la caseta de cobro de Palo Blanco en Guerrero.

Con la intención de repartir volantes informativos y recaudar dinero para continuar con las jornadas de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, los estudiantes de la Normal Rural arribaron a la altura del kilómetro 20 a bordo de un autobús.

Sin embargo, según la Guardia Nacional, al ver el rechazo de los normalistas para entablar un diálogo con las autoridades, se inició una acción de repliegue “apegada al uso proporcional de la fuerza y con respeto a sus derechos humanos”.

Luego de unos 40 minutos de enfrentamiento, los normalistas comenzaron a dispersarse; no obstante, momentos después se hizo uso de un tráiler para irrumpir en el cerco de los uniformados.

Según la Mesa de Construcción de la Paz, 17 elementos de la GN resultaron heridos durante el enfrentamiento (Foto: Twitter/@lopezdoriga)

Los estudiantes tomaron un tractocaimón de un supermercado, lo pusieron en marcha sin conductor y lo dirigieron hacia los elementos de la GN a manera de proyectil, lo cual provocó que se estrellara contra un módulo de turismo a unos 200 metros del lugar de inicio.

“Los inconformes se alejaron del punto, momento en el que emplearon un tráiler sin conductor y lo lanzaron contra la línea de efectivos de la Guardia Nacional, quienes esquivaron la unidad de carga que se impactó contra una instalación metros adelante de la caseta de cobro”

En un comunicado, la Mesa de Construcción de la Paz del gobierno de Guerrero informó que al menos 17 agentes de la GN resultaron lesionados durante el enfrentamiento, así como 20 elementos de la policía estatal fueron heridos por “artefactos explosivos”.

Por su parte, Grupo Soriana informó que levantará una denuncia por el robo del tráiler que se utilizó durante el enfrentamiento entre los normalistas de Ayotzinapa y los elementos de la GN.

Las declaraciones de Abelina López se dan en un contexto en el que la edil ha atribuido la violencia que se vive en Guerrero, a “la calor” y al “consumo excesivo de carbohidratos”.

