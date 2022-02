Lydia Cacho se solidarizó con Carmen Aristegui tras ataques de AMLO: “No estamos aquí para caerle bien”

Lydia Cacho se sumó a los mensajes de apoyo para la periodista Carmen Aristegui (Fotos: Cuartoscuro)

La activista Lydia Cacho se sumó a los mensajes de apoyo para la periodista Carmen Aristegui, esto, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la comunicadora “engañó durante mucho tiempo” a su audiencia y que “está a favor del bloque conservador”.

A través de su cuenta de Twitter, la también escritora declaró que más allá del sexenio y la fuerza política en el poder, los periodistas en México siempre serán un contrapeso, por lo que no hay necesidad de “caerle bien” a los políticos para realizar.

“Los políticos pueden banalizar, por fortuna las periodistas en México aprendimos a ser contrapoder más allá del sexenio, no estamos aquí para caerle bien a los poderosos sino para decir la verdad. Celebro la carrera de ⁦@AristeguiOnline⁩ #CarmenAristegui”

Ante su publicación las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios cuestionaron el trabajo de Carmen Aristegui como periodista, mientras que otros salieron en su defensa.

La escritora declaró que más allá del sexenio y la fuerza política en el poder, los periodistas en México siempre serán un contrapeso (Foto: Twitter/@lydiacachosi)

“Una cosa es ejercer el periodismo con verdad y ética, otra diferente es sólo ejercerlo sin una calidad en la investigación detallada, exhaustiva, con pruebas fehacientes apegada a la verdad. Hacer uso de eso para después sentirse ofendida no es válido”, sentenció un cibernauta.

“El problema con Aristegui es que ya no ejerce un modo de contrapoder, pues ha dejado de cuestionar a los poderosos para confrontar a quien está en el poder, y con ello favorecer los intereses de los poderosos”, fue otra de las respuestas.

Al igual que Lydia Cacho, la escritora Elena Poniatowska se solidarizó con la periodista, ya que a través de su red social, envió “abrazo solidario” a la comunicadora, acompañando su mensaje con una fotografía de ambas.

“El abrazo más solidario desde hace más de 25 años de su programa ‘Aristegui Noticias’ a la excelente periodista”

Elena Poniatowska se solidarizó con la periodista (Foto: Twitter/@Eponiatowska)

Y es que el pasado 4 de febrero, durante su conferencia de prensa matutina desde Tlaxcala, el presidente López Obrador comentó que conoció gente que veía en Aristegui “al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad”.

“Era muy venerada (...) y no, no, no, a la hora de las definiciones, se fue o así pensaba siempre, pero simulaba, está a favor del bloque conservador”, agregó.

Ante esto, advirtió a los ciudadanos que debían tener cuidado con la periodista, ya que ha realizado “reportajes calumniosos”, al tiempo que acusó que el equipo de Aristegui Noticias está conformado por opositores a su gobierno, entre ellos Denise Dresser y Sergio Aguayo.

“Todos estos reportajes calumniosos manejados por Carmen Aristegui, la señora Denise Dresser y el señor (Sergio) Aguayo, ese es su equipo, todos en contra”

Carmen Aristegui lamentó que el mandatario federal se haya referido a ella de manera agresiva (Foto: Cuartoscuro)

“Gritan como pregoneros cuando se trata de atacarnos y callan como momias cuando se trata de defender a la mafia del poder”, añadió el presidente López Obrador al señalar a otros periodistas como Carlos Loret de Mola y Brozo, a quienes acusó de calumniadores.

Poco después de las declaraciones, Carmen Aristegui lamentó que el mandatario federal se haya referido a ella de manera agresiva, aunque sostuvo que le queda claro que todo lo que dice López Obrador tiene un propósito: dañar.

“Lamentable que se quiere utilizar la palabra tan poderosa del presidente para destruir reputaciones (...) Me queda clarísimo que el presidente dice cosas que tienen un solo propósito: dañar en lo que es más importante para un periodista, su reputación, su trayectoria, su credibilidad”

