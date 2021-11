Desde Carmen Aristegui hasta MCCI: Los momentos en que AMLO arremetió contra la prensa y las ONG

AMLO no se ha reservado sus comentarios sobre los periodistas o medios que no hablan positivamente de su gestión: (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha desatado una serie de críticas en su contra por los constantes señalamientos hacia los medios de comunicación y las asociaciones civiles, el más reciente fue hacia la periodista Carmen Aristegui y la revista Proceso cuando reprochó el trabajo periodístico detrás de la investigación: Sembrando vida y la fábrica de chocolates.

“Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento yo sostengo que son independientes pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo”

En este contexto, el tabasqueño no se ha reservado sus comentarios sobre los periodistas o medios que no hablan positivamente de su gestión: “¿Cómo no vamos a tener el derecho de decir que esto es una calumnia? ¿Nos tenemos que quedar callados? ¿Los medios de información son los que pontifican, tienen la verdad absoluta?” puntualizó.

“No estamos ni a favor ni en contra de su movimiento”, fueron las declaraciones con las que la periodista Carmen Aristegui respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que éste la tachara de ser “opositora” a su administración durante la conferencia mañanera que ofreció este lunes 29 de noviembre en Santa Lucía del Camino, Oaxaca. (Foto: EFE/ Lenin Nolly/Archivo)

Asimismo, el jefe del Ejecutivo federal sostiene que sería una falta de respeto al pueblo de México no aclarar las “mentiras” que difunde la prensa contra su gobierno.

Fue así que surgió la polémica sección Quién es quién en las mentiras de la semana a cargo de Ana Elizabeth García Vilchis, se trata de un espacio cada miércoles durante su conferencia matutino en donde busca desmentir las supuestas noticias falsas que emiten los medios de comunicación.

“Quién es quién en las mentiras será una plaza pública en la que se discutirá libremente sobre la información que los medios de comunicación publican a diario… La respuesta del gobierno de la República de ninguna manera será perseguir, censurar a periodistas y medios, por el contrario se trata de informar con la verdad”

Lo que realmente ha sido es un espacio para que el gobierno Federal dé réplica a quienes difunden noticias sobre la 4T, tachando a los autores de “conservadores”. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Lo que realmente ha sido es un espacio para que el gobierno Federal dé réplica a quienes difunden noticias sobre la 4T, tachando a los autores de "conservadores".

Y esto no es exclusivo de la prensa nacional, sino también ha hecho mención a medios extranjeros como The Washington Post o The New York Times y ha asegurado que tienden “a veces” a desinformar.

Es así, que durante sus conferencias matutinas no ha reparado en lanzar comentarios hacia medios en específico, como al periódico Reforma, quien asegura que actualmente apoya a la oligarquía.

De acuerdo con cifras de SPIN, en 665 conferencias de prensa al 4 de agosto de 2021, AMLO acumuló más de 58 mil afirmaciones falsas, engañosas o sin sustento a la vez que los medios de comunicación son criticados por la falta de veracidad en sus notas, según con el criterio del presidente.

AMLO VS las ONG

Otros enemigos del presidente son las asociaciones civiles, debido a que desconfía de ellas, pues en lo que va de su gobierno, las ha criticado por corrupción, asimismo, terminó con las transferencias de recursos públicos de dependencias a organizaciones sociales.

Y es que como parte de la miscelánea fiscal del Paquete Económico 2022, se aprobó la modificación del artículo 151 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), se limitarán los donativos que otorgan personas física a organizaciones de la sociedad civil.

Un ejemplo del descontento de AMLO en este tema es el de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una asociación que López Obrador tacha de “golpista” y “opositora”. (Foto: especial)

Esto significa que estará en riesgo la subsistencia de las 51 mil que existen en México.

Un ejemplo del descontento de AMLO en este tema es el de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una asociación que López Obrador tacha de “golpista” y “opositora”.

Pues fue en mayo de este año, cuando su gobierno envió una nota diplomática a Estados Unidos para quejarse de que su Embajada financia a la organización no gubernamental.

Asimismo López Obrador acusó también a la organización Artículo 19, quienes en 2019 iniciaron un registro de agresiones a la libertad de expresión en México, de ser financiada por empresas extranjeras, así como por el Departamento de Estado de EEUU.

Más de 400 periodistas y activistas junto con 164 organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos y medios de comunicación se solidarizaron con Artículo 19 tras los ataques de AMLO. (Imagen: Twitter/ @article19mex)

“Ese organismo está apoyado por el extranjero, toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra”

Ante estas declaraciones, más de 400 periodistas y activistas junto con 164 organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos y medios de comunicación mostraron su apoyo a la ONG.

Asimismo, afirmaron que: “Los señalamientos contra Artículo 19 cuestionando la imparcialidad y la seriedad de su labor, en particular relacionada a la investigación que han realizado en conjunto con Signa Lab sobre la situación en Notimex, minimizan el rigor de su trabajo, lo que fragiliza el debate público, la rendición de cuentas y pone en riesgo a profesionales comprometidas y comprometidos en hacer avanzar el estado de derecho en el país”.

