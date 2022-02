AMLO arremetió contra la periodista Carmen Aristegui: “Ha engañado por mucho tiempo”

AMLO y Carmen Aristegui (Foto: Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió en contra de la periodista Carmen Aristegui, a quien -aseguró- mucha gente la veía como “la paladina de la libertad”, pero ha engañado “por mucho tiempo”.

Durante su conferencia mañanera realizada este viernes desde Tlaxcala, López Obrador advirtió a los ciudadanos que debían tener cuidado con Carmen Aristegui ya que ha realizado “reportajes calumniosos” y la acusó de estar a favor del “bloque conservador”.

“Ya engañaron mucho. Este Lorenzo Córdova (presidente consejero del INE) era comentarista de radio ahí con Carmen Aristegui, que también engañó durante mucho tiempo, mucho tiempo”, aseguró López Obrador.

FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO

El titular del Ejecutivo federal aseguró que, anteriormente, Carmen Aristegui era una referente del periodismo, e incluso mucha gente la veía como “paladina de la libertad”, pero a la hora de las definiciones, se sumó al bloque conservador.

“Conocí gente que veía en Carmen Aristegui el modelo de comunicación a seguir. La paladina de la libertad (...) era muy venerada”, sin embargo -dijo- “a la hora de las definiciones, se fue, o así pensaba siempre, pero simulaba, está a favor del bloque conservador”, sentenció.

López Obrador aseguró que la periodista ha realizado reportajes “calumniosos” al tiempo que aseguró que el equipo de Aristegui Noticias está conformado por opositores a su gobierno, entre ellos Denise Dresser y Sergio Aguayo.

“Todos estos reportajes calumniosos manejados por Carmen Aristegui, la señora ésta Denise Dresser y el señor (Sergio) Aguayo, ese es su equipo, todos en contra”, aseveró.

“Gritan como pregoneros cuando se trata de atacarnos y callan como momias cuando se trata de defender a la mafia del poder”, dijo el presidente al señalar a otros periodistas como Carlos Loret de Mola y Brozo, a quienes acusó de calumniadores.

La periodista mexicana Carmen Arístegui, aseguró que le queda claro que todo lo que dice López Obrador tiene un solo propósito: dañar. (Foto: especial)

Momentos después, Carmen Aristegui respondió al mandatario. Desde su programa de radio Aristegui Noticias, la comunicadora aseveró que le queda claro que todo lo que dice López Obrador tiene un solo propósito: dañar.

“ (...) Se ha referido a mí, otra vez, de manera muy agresiva. No parece percatarse el presidente de la República que es eso, el presidente de la República. No parece percatarse que detenta un poder enorme y que sus agresiones, porque eso son, y sus dichos que pretenden denostar la trayectoria, la credibilidad, el prestigio periodístico, los elementos que son fundamentales por lo menos para una periodista como yo. Al final de cuentas, los periodistas tenemos como principalísimo activo, digámoslo así, pues eso, la credibilidad (...)”, apuntó.

" (...) Que el presidente de un país, en este caso el de México, decida usar los recursos públicos como el Palacio Nacional y su propio tiempo para agredir como lo hace, en este caso, me refiero a mi persona. Porque no puedo considerar de otra manera el asunto más que como una agresión, directamente del presidente de la República a mi persona, y me queda clarísimo, cada vez más, que el presidente dice cosas que tienen un solo propósito: dañar. Dañar en lo que es más importante para una periodista, dañar la reputación, dañar la trayectoria periodística, dañar la credibilidad y eso es un asunto que tenemos que tomar conciencia de lo que significa”, insistió la periodista desde los micrófonos de su programa radiofónico.

La comunicadora destacó que hay muchos mandatarios “que son espeluznantes” en sus conductas en relación a los medios y a los periodistas.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que la comunicadora ha realizado "reportajes calumniosos" y la acusó de estar a favor del “bloque conservador”.

“En mi opinión, el trabajo de los periodistas es importante en las democracias. Puede resultar odioso, puede resultar antipático, puede resultar incómodo, puede resultar lo que usted quiera; pero al final de cuentas los periodistas tenemos una tarea que hacer (...) los ejercicios de debate, de los sistemas de interés público, la crítica que es un ingrediente básico en los democracias”, subrayó.

“(...) El ejercicio del poder requiere miradas críticas y requiere ejercicios que no resultan simpáticos al poder. Eso es parte de la naturaleza democrática. En una democracia razonablemente saludable o funcional, los periodistas juegan un papel para ofrecer información, noticias, revelaciones, debate, discusiones (...)”, señaló.

“Es grave, delicado, un fenómeno que no podemos dejar pasar por alto, es grave, delicado que el presidente con toda naturalidad esté en este proceso en contra de sus críticos o quien ha bautizado como bloque opositor o conservador, y para efectos prácticos, en lo que a mí corresponde, yo hago mi trabajo. Soy una periodista de muchos años, he desarrollado mi trabajo de la mejor manera en la que he podido y ya el público dirá lo que tenga que decir de mi trayectoria; pero creo que sí es importante decir que el presidente hace uso del poder político que tiene y de su mandato, para ocupar tiempo y recursos para agredir de esta manera, a una periodista”, enfatizó Carmen Aristegui.

Foto: EFE/ Lenin Nolly/Archivo

Calificó como “lamentable” que se quiera utilizar la palabra “tan poderosa del presidente de la República para destruir reputaciones”, remató.

Previamente, y también en respuesta a lo declarado por el presidente quien aseguró que ella, al igual que otros comunicadores, se han dedicado a exhortar a la gente a que vote en su contra en el ejercicio de Revocación de Mandato que se realizará el próximo mes de abril.

“No cuente conmigo para empujar el tema de la Revocación de Mandato para que la gente que se considera crítica de su gobierno, vaya y vote en su contra. Ya le dije que conmigo no cuente para eso”, sentenció la periodista.

SEGUIR LEYENDO: