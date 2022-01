Cuauhtémoc Blanco aseguró que su administración no pacta con la delincuencia

El mandatario estatal presentó su tercer informe de gobierno (Foto: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM)

El alcalde de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, celebró los avances que su administración ha desempeñado en materia de seguridad. Durante su Tercer Informe de Gobierno, el exfutbolista afirmó que el combate a la corrupción y el respeto a los derechos humanos son pilares fundamentales en su mandato.

“Los resultados han sido de alto impacto, aquí no hay intocables ni solapamos a quienes atentan contra la paz social. En Morelos, no pactamos con la delincuencia”, expresó el gobernador en el Auditorio Teopanzolco en Cuernavaca.

Asimismo, Blanco mencionó que su labor frente a la pandemia sanitaria por COVID-109 ha presentado resultados notables, no sólo en materia de salud, sino también económica.

“Durante el 2021, encaminamos nuestro trabajo a consolidar la reactivación económica y social. Nuestra prioridad es superar las consecuencias que la pandemia por COVID-19 ha dejado en nuestro estado. En esta nueva normalidad, hemos logrado salvar vidas, proteger empleos, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

Cuauhtémoc Blanco enalteció su labor como gobernador frente a la pandemia sanitaria por COVID-19 (Foto: Twitter/SSM_Morelos)

Blanco también indicó trabajan en políticas públicas para garantizar el bienestar de la población y para ellos crearon estrategias enfocadas en reforzar la paz, equidad, unidad, armonía, justicia social, productividad y competitividad.

Sin embargo, la información emitida contrasta con la realidad que se atormenta a la entidad, pues durante la tarde del viernes 29 de enero la activista Ana Luisa Garduño Juárez, fue asesinada a tiros en el municipio de Temixco.

De acuerdo con reportes de medios locales, Garduño, de 51 años, fue asesinada en su negocio, el bar Apolo XI, por un hombre que le disparó en tres ocasiones.

“El Gobierno del Estado condena el artero y cobarde homicidio en contra de Ana Luisa ‘N’, representante del Colectivo Ana Karen Vive A.C. y Frente de Víctimas del Estado de Morelos, suscitado la noche de ayer (jueves) en el municipio de Temixco”, señaló en un comunicado el gobierno estatal.

Tras el crimen, Blanco lamentó “profundamente el asesinato de la activista” y aseguró que trabajan “en llevar ante la justicia a los responsables de tan aberrante hecho”, por lo que pidió agotar todas las líneas de investigación.

La tarde del viernes 28 de enero asesinaron a la activista Ana Luisa Garduño (Foto: EFE/Daniel Ricárdez)

Por otra parte, cabe mencionar que a inicios de mes, el ex deportista estuvo en vuelto en polémica debido a que se viralizó una fotografía en donde se puede apreciar a Blanco al lado de narcotraficantes pertenecientes a diferentes organizaciones delictivas.

Se trataba de Raymundo Isido Castro, El Ray, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); con Irving Eduardo Solano Vera, El Profe, líder de Guerreros Unidos; y con Homero Figueroa Meza, La Tripa, cabecilla del Comando Tlahuica.

Ante ello, el oriundo de Tepito señaló que la difusión de las imágenes forma parte de una campaña de desprestigio en su contra con motivos electorales, de la cual ya había sido víctima con anterioridad:

Cuauhtémoc Blanco fue criticado por foto al lado de líderes del narco (Foto: Cortesía|El Sol de México)

“En el proceso electoral también me sacaron una fotografía con el hijo de El Chapo. Yo no sabía ni quién era, pero como soy tan buena gente y me saco fotos con todo mundo, no le voy a negar la foto a nadie porque soy una persona que viene de abajo”, declaró en conferencia de prensa.

El reportaje de la OEM que acompañó a la imagen aseguró que el mandatario se reunió con los tres narcomenudistas a inicios del 2019, meses después de su toma de protesta como gobernador de Morelos, puesto al que llegó tras presuntamente ser apoyado por Homero Figueroa Meza, quien habría financiado su campaña electoral.

