Diputados de Veracruz pidieron a Cuitláhuac García derogar el delito de ultrajes a la autoridad

El diputado local Sergio Gil aseguró que mil 033 personas están presas "injustamente" por este delito (Foto: Twitter/@SegioGilRu)

El diputado del Congreso de Veracruz por Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, envió a la oficina del gobernador Cuitláhuac García una iniciativa para derogar el delito de ultrajes a la autoridad del código penal de la entidad.

En las inmediaciones de la oficina del mandatario local, el legislador atendió a los medios que se dieron cita y aseguró que el documento ya se encuentra completo, agregó que sólo hace falta que el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lo firmé y lo envíe al Poder Legislativo veracruzano para que se someta a votación en sesión urgente.

Aprovechó el momento para indicar que es una buena oportunidad para que García Jiménez “deje de mentirle” a la ciudadanía del estado, ya que dicho delito ha provocado que alrededor de mil 033 personas estén en prisión “injustamente”, de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

Cuitláhuac García se comprometió a derogar dicho delito (Foto: Facebook/Cuitláhuac García Jiménez)

Conviene recordar que el pasado 21 de diciembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al gobierno y a la Fiscalía de Veracruz eliminar la falta jurídica del código penal de la entidad para “prevenir nuevas violaciones a derechos humanos”, luego de que ésta provocara el arresto de seis jóvenes por seis meses.

Días más tarde, el 13 de enero, el gobernador y la Fiscalía aceptaron la recomendación 146/2021 y se comprometieron a trabajar, de la mano del legislativo, para que quede fuera el delito de los ordenamientos jurídicos.

“La aceptación es un sus términos, no se puede aceptar a medias. Buenos sí se puede hacer parciales y se debe justiciar, pero nosotros no. Tenemos confianza en que la Comisión está en manos de otras personas que no se va a prestar a tintes políticos ni golpeteo mediático”

Ricardo Monreal se posicionó sobre arresto de seis jóvenes (Foto: REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Mientras que la Fiscalía del Estado, a cargo de Verónica Hernández, anunció también que se aceptó las recomendaciones, a las cuales se les dará cumplimiento en la entidad. Agregó que se dará atención médica y psicológica a los jóvenes, así como darles compensación y medidas de no repetición.

“Nos interesa mucho que se dé cabal cumplimiento a lo que estipula la ley respecto a los derechos humanos, si tenemos que corregir, corregimos, no vamos a permitir que suceda, ni porque sean mínimas e incluso que se investiguen, no tenemos ningún problema en eso, por eso vamos a dar cumplimiento. He mandado ya el oficio de respuesta en términos generales, que aceptamos y por qué aceptamos y ya estaremos en marcha con varias de las recomendaciones”, explicó.

Lo anterior se dio tras la aprehensión de seis jóvenes en Xalapa, a los cuales se les imputó dicho delito y pasaron seis meses recluidos en el penal de Pancho Viejo. Ante tal hecho, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, se sumó a la petición de la CNDH.

En conferencia de prensa, el senador por Morena aseguró que no solo se tiene que centrar en la derogación del delito, sino también en investigar a los responsables de las detenciones, así como en la reparación del daño de las personas que fueron injustamente detenidas.

