Alejandro Rojas aclaró que busca debatir y presentar su decálogo en Convención Morenista

Rojas Díaz Durán aclaró su postura ante la Convención Nacional Morenista y mostró su decálogo (Foto: Cuartoscuro)

Alejandro Rojas, senador suplente de Ricardo Monreal, insiste en participar en la Primera Convención Nacional Morenista, la cual se llevará a cabo el sábado 5 de febrero, donde quiere exponer el decálogo del Ala Democrática, misma que él dirige, el cual guarda diversas finalidades que se podrían implementar en Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Asimismo, después la aclaración de John Ackerman, uno de los convocantes de la Convención, de que Rojas Díaz Durán no es parte de la militancia que hizo el exhorto al evento, Alejandro Rojas hizo llegar a Infobae México un texto en la que detalla su postura.

Alejandro Rojas presentó un decálogo en el que enuncia diversas fallas al interior de Morena (Foto: Cuartoscuro)

A continuación se presenta el texto y el decálogo:

Confío en que John Ackerman y Taibo quieran debatir el Decálogo del Ala Democrática.

¿No que muy demócratas? ¿No que muy tolerantes y dialogantes? Vamos a debatir con argumentos.

Si no aceptan que participe en la plenaria para someter a votación de la Convención que desaparezca la Comisión de Encuestas “Patito” y los 9 puntos restantes, quiere decir que la dichosa reunión es un circo y una farsa para las bases militantes de Morena.

Los intolerantes y dogmáticos como Ackerman, son unos talibanes ideológicos que tienen intereses oscuros en México.

Ackerman quiere cambiar la Constitución para que extranjeros puedan ser Diputados, Senadores y, luego, Presidentes de México.

Ya presentó un miembro de su secta la iniciativa en el Senado. A mi no me engaña. Que acepte el debate público.

1. Desaparición de la Comisión Nacional de Encuestas «patito».

2. Renovación de la Comisión Nacional de Elecciones, que es una máquina de “dedazos” e imposiciones y legitimadora de las encuestas «patito».

3. Profunda reforma estatutaria para colocar a Morena como el primer partido del siglo XXI y no seguir con los vicios de los viejos partidos del régimen caduco y corrupto del siglo XX.

4. Afiliación y credencialización de los 20 millones de morenistas de todos los municipios de México.

5. Consultas populares para elegir candidatos. ¡No más encuestas «patito»!

6. Elecciones primarias para elegir, con el voto libre, directo y secreto de los 20 millones de morenistas, la candidatura presidencial y debates públicos previos.

7. Tres años de militancia comprobada en el partido para aspirar a una candidatura.

8. Las candidaturas de Morena deben ser: 90% para militantes y 10% para externos.

9. Consulta popular a las bases militantes para renovar el CEN de Morena y todos los Comités Estatales y Municipales.

10. Renovación completa del Consejo Nacional e integración del Congreso Nacional, de la siguiente manera: el 50 % con gobernadores, legisladores federales, locales y presidentes municipales, y el otro 50% que sea elegido a través de elecciones directas a la militancia.

El partido que llevó a AMLO a la presidencia ha manifestado numerosas diferencias en su organización interna (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, la redacción entró en contacto con Alejandro Rojas, quien amplió su explicación y su percepción de lo que podría ser el evento al que quiere acudir. Cabe destacar que la Convención es de carácter público, por lo que el morenista ya se registró para poder participar en las mesas de trabajo.

Díaz Durán dijo a Infobae México que en su carácter de militante y fundador tiene todo el derecho a participar; sin embargo, aseguró que existe una negativa a su participación por parte de los organizadores de la Convención.

“No quiere que yo asista con las propuestas que he hecho, porque lo que quieren es hacer un circo para legitimar las encuestas ‘patito’”. En ese sentido, señaló que “no quieren que se discuta la desaparición de la Comisión Nacional de Encuestas, ni quiere que se discuta el método para la candidatura presidencial”.

También dijo que conforme a los Principios de Morena que las y los militantes están “obligados a promover la democracia directa, la consulta popular, las elecciones primarias y también la revocación de mandato, el plebiscito y el referéndum”.

Aunado a esto argumentó que en caso de que no se revise esto, “la Comisión Nacional puede resultar una farsa, un engaño para la militancia”, pues se podría legitimar lo realizado por la Comisión Nacional de Elecciones, misma que tildó de “ilegal”, ya que sus miembros no fueron electos en el Congreso Nacional, mismo que se debió llevar a cabo en 2021, pero no fue así.

También llamó a la credencialización de militantes y simpatizantes de manera digital y la renovación de órganos internos de Morena, esto para emular lo ocurrido con Gabriel Boric en Chile, quien fue elegido de manera interna por la izquierda de su país, para después, ganar las elecciones de 2021.

