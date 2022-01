Una mujer policía murió tras un ataque armado en Guanajuato

La policía falleció tras ser atacada mientras volvía a su hogar, ya fuera de su horario laboral. (Foto: REUTERS / Luis Cortes)

Una mujer policía fue ejecutada en San Luis de la Paz, Guanajuato, cuando terminaba su horario laboral, figurando así como el primer asesinato contra un elemento de Seguridad Pública del estado en el 2022.

El deceso fue confirmado por el alcalde, Luis Gerardo Sánchez, quien, además, lamentó el ataque contra el elemento registrado en la mañana del pasado 25 de enero.

“Un ataque artero, un ataque en el cual arrebataron la vida de un elemento de Seguridad Pública (...) Es una situación muy compleja en la cual hoy pierde la vida un elemento de nuestra corporación”.

Primeras versiones apuntan que la fémina fue emboscada mientras se trasladaba de regreso a su hogar a bordo de una camioneta Caravan azul sobre el Libramiento Sur. Tras las detonaciones, registradas aproximadamente a las 09:00 horas, vecinos del lugar alertaron de la agresión al 911.

Al lugar arribó la autoridad municipal quienes hallaron a la víctima con heridas por arma de fuego al interior del vehículo, sin embargo, a la llegada del cuerpo de emergencias, ésta ya no contaba con signos vitales.

El alcalde municipal envió sus condolencias a familiares y cercanos de la policía occisa. (Foto: Captura de pantalla / Facebook Luis Gerardo Sánchez Sánchez)

Cabe señalar que el hecho ocurrió horas después de un tiroteo registrado en la noche del 24 en el municipio. En ese tenor, el presidente municipal afirmó - sin lujo de detalle - que en aquella jornada también se había realizado “detenciones importantes”.

Ante ello, Sánchez aseguró que el acto forma parte del intento del crimen organizado por “amedrentar” los esfuerzos en materia de seguridad de la demarcación

“Con esto la delincuencia organizada busca amedrentar las intenciones que tenemos de salvaguardar la seguridad de la gente (...) Cada que nos enfrentamos con las personas que buscan dañar al municipio siempre va a tener un resultado adverso”.

Por esa razón, el mandatario municipal hizo un llamado a la ciudadania a presentar denuncias anónimas, de tal manera que los agresores detenidos no sean puestos en libertad.

“Cuídense mucho, ayúdenos a cuidarlos: no se expongan a lugares donde puedan el día de mañana sufrir una situación peligrosa. No se expongan si no tienen necesidad de salir”, concluyó su mensaje.

Por tres años consecutivos, Guanajuato se posicionó como la entidad con más homicidios en toda la República Mexicana. (Foto: AFP 163)

Por tres años consecutivos, Guanajuato posicionó como la entidad con mayor número de homicidios en todo el país. En 2018 alcanzó la primera posición con 3 mil 436 homicidios; en 2019 se mantuvo con 3 mil 875, y en 2020 alcanzó su máximo histórico en los últimos treinta años con 4 mil 964.

Celaya ( con 812 casos), León (con 780) e Irapuato (con 530) se colocaron en 2020 entre los cinco municipios más letales, solo por detrás de Ciudad Juárez (Chihuahua) y Tijuana (Baja California).

Entre los tres municipios concentraron hasta el 47% de los homicidios ocurridos en los 46 municipios que conforman la entidad, de acuerdo con el Atlas de homicidios, México 2020 elaborado por la asociación México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

La espiral de violencia en la que parece hundirse Guanajuato cada vez más profundo comenzó en 2014, cuando entró al ranking de las entidades más violentas y los homicidios no dejaron de crecer año tras año: en 2015 creció 23%, en 2016, 27%, y al año siguiente escaló hasta 85%. En 2020 solo dos de los 46 municipios de Guanajuato no registraron muertes violentas: Santa Catarina y Atarjea.

