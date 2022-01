“Situación en el sistema penitenciario es desastrosa”: exdirector del Cereso de Colima

Centro de Reinserción Social de Colima (Foto: Cuartoscuro)

Colima vivió la mañana de este martes 25 de enero un motín carcelario que dejó al menos siete heridos y ocho fallecidos por una presunta trifulca entre bandas delincuenciales en los dormitorios A y B del Centro de Reinserción Social de la ciudad.

José Abel Saucedo Romero, exdirector de Prevención y Readaptación Social del Cereso de Colima entre 2016 y 2018, ya había alertado sobre el potencial peligro que existía al interior del penal por la falta de personal capacitado, la inexistente clasificación criminológica de los internos y la total indiferencia de autoridades y gobernadores.

“La situación en el sistema penitenciario de Colima es desastrosa”, afirmó el especialista en criminología a Infobae México.

Saucedo Romero hizo hincapié en que desde hace tres años él ya había alertado sobre la importancia de separar a los internos en sus dormitorios según el nivel de peligrosidad. “Mientras tengan revueltos a los internos, mientras no exista una adecuada clasificación y suficiente personal penitenciario y capacitado, van a ocurrir cosas como la de hoy y peores”, señaló.

La tarde del martes, las autoridades informaron que el motín había sido controlado (Foto: Twitter/gobiernocolima)

“No tienen una adecuada clasificación criminológica de los internos porque no hay suficiente personal especializado, como médicos, psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos, etc. Mientras no tengan dormitorios especializados para cada tipo de peligrosidad, los van a tener revueltos y se van a presentar este tipo de problemas”, insistió el especialista.

Para el exdirector del centro penitenciario, las autoridades penitenciarias no atendieron sus advertencias en 2018 “por corruptas”.

“El señor gobernador que estuvo en aquel entonces (José Ignacio Peralta, del PRI) estuvo enterado y no le interesó el proyecto, más bien le tuvieron miedo a los internos de cierto poder, y decidieron no hacer nada. Era lo más fácil, para que no les estorbaras”, apuntó.

Información en desarrollo...