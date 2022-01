Panamá ya expresó su postura por nombramiento de Pedro Salmerón como embajador

La cancillería de Panamá informó que ya expresó su postura por el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá aseguró que ya hizo saber al Gobierno mexicano su posición sobre la postulación de Pedro Salmerón, señalado por acoso sexual, como embajador aquel país.

La canciller de Panamá, Erika Mouynes, aseguró que la posición fue realizada a través de los respectivos canales diplomáticos.

“La cancillería panameña ya manifestó su posición a la Cancillería mexicana por los canales diplomáticos que corresponden”, dijo Mouynes ante medios de comunicación panameños.

A insistencia de los periodistas, Mouynes no quiso revelar si fue aceptada o no la postulación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá.

“Ya se manifestó la posición de la Cancillería panameña, la Cancillería mexicana está al tanto desde el momento en que fuimos notificados de esta designación”, insistió.

La nominación de Pedro Salmerón se hizo de manera pública el pasado 17 de enero cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que “el presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha resuelto proponer a consideración del Senado de la República la designación de nuevos titulares en diversas representaciones de México en el exterior, perfiles todos con trayectorias relevantes en el servicio público”.

De inmediato, la postulación generó múltiples muestras de rechazo debido a que Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM, ha sido señalado de acoso sexual en contra estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e integrantes de Morena.

Aunque no existen denuncias presentadas ante la Fiscalía, las afectadas realizaron acusaciones ante el ITAM en donde se inició un proceso formal de investigación en el que se declaró que se encontró evidencia suficiente de acoso sexual. Sin embargo, Salmerón renunció antes de que la investigación llegara a términos concluyentes.

El 18 de enero -luego de darse a conocer la nominación de Pedro Salmerón, el movimiento #MeTooITAM presentó una carta en la que solicitaban al presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) revocar el nombramiento de Salmerón.

“Nombrar a esta persona como representante de México en el extranjero revictimiza a quienes han tenido la valentía de exponer sus casos de manera pública. Este nombramiento profundiza la cultura de la impunidad” aseguraron en un comunicado.

Pese a los señalamientos, Andrés Manuel López Obrador ha respaldado a Salmerón al asegurar que no se deben utilizar con fines políticos las denuncias y acusaciones por acoso sexual.

Enfatizó que las denuncias públicas no pueden ser suficientes para hacer justicia a las víctimas, pues, recalcó, son susceptibles a emplearse como golpeteos políticos, especialmente si el presunto agresor se desempeña en el servicio público o diplomacia.

“No se puede juzgar a nadie si no hay pruebas (...) Cualquier gente que no sea bien visto por los medios, lo destruyen. Son campañas de linchamientos. No juicios sumarios y más cuando se trata de juicios políticos”, enfatizó el mandatario federal durante su conferencia mañanera del pasado 19 de enero.

En el caso de Salmerón, López Obrador aseguró que el historiador tuvo diferencias con colaboradores durante su ejercicio en las distintas academias, aclarando que éstas fueron a raíz de sus posturas políticas.

En ese contexto, y bajo la lógica de AMLO, dichas fricciones serían lo que ahora está agravando los señalamientos por acoso sexual.

“Ya, en efecto, se habían hecho denuncias públicas, pero sin que se presentaran ante las autoridades y no se hablaba del tema. Pero ahora sí es un tema polémico”, aseveró en su conferencia matutina, mientras exhortaba a las autoridades competentes a resolver el caso.

Por esa razón, el Jefe del Ejecutivo hizo un llamado a las víctimas para presentar las demandas ante los Ministerios Públicos o las Fiscalías, incluso si los ataques se perpetraron hace años ya que “sí hay condiciones para denunciar judicialmente a quien comete un abuso” aseveró.

“Tienen ellas que presentar sus denuncias. Acudir al Ministerio Público y con toda la protección señalar lo que sufrieron y padecieron. Y la autoridad competente tiene que resolver”.

Días después, el 24 de enero, AMLO volvió a respaldar a Pedro Salmerón.

“No utilizar casos incluso que ameritan ser tratados con mucha responsabilidad con propósitos politiqueros, porque hay constancia de eso, no invento nada”, declaró el mandatario, por lo que volvió a exhortar a hacer denuncias formales.

