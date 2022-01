Dante Delgado salió en defensa de Muñoz Ledo tras declaraciones de AMLO: " Talento al servicio de México”

El presidente de MC enalteció la carrera de Muñoz Ledo tras declaraciones López Obrador (Fotos: Cuartoscuro)

El coordinador de la bancada del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, Dante Delgado, salió en defensa del expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijera que no estaba informado sobre su invitación para ser embajador de México en Cuba.

Durante una entrevista para el diario Milenio, Muñoz Ledo mencionó que el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, a nombre de López Obrador, fue el encargado de realizar la invitación de que represente a México en el extranjero.

“Fui invitado por el ciudadano presidente la última semana de octubre y acepté, que quede bien claro. Ya lo que ocurra después no depende de mí, hay que preguntarle al Ejecutivo, no a mí”, aseguró Muñoz Ledo.

AMLO anunció que desconoció de la designación al Muñoz Ledo (Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Sin embargo, pese a las declaraciones de el expresidente de la Cámara, en su más reciente conferencia matutina, el tabasqueño aseguró que no tiene información acerca del designación que realizó el titular de la Segob a su nombre.

“No tengo información sobre eso, Marcelo Ebrard (Secretario de Relaciones Exteriores) seguramente va a informar”, dijo el mandatario, luego de que en su conferencia de prensa el pasado viernes.

Ante ello, el dirigente nacional del partido naranja enalteció la carrera de Muñoz Ledo dentro de la esfera política mexicana.

“@lopezobrador_ Es lamentable, por decir lo menos, tu actitud con @PMunozLedo. Un hombre de su talla y talento al servicio de México y que siempre te respaldó no merece ese trato. Si así eres con quienes te han apoyado, cuando lo requerías, te pintas de cuerpo entero”, escribió Delgado a través de su cuenta oficial de Twitter.

Delgado enalteció la carrera política de Muñoz Ledo (Foto: Twitter/@DanteDelgado)

Cabe mencionar que durante su entrevista para el diario nacional, Muñoz Ledo mencionó que después de haber recibido la noticia por parte del titular de Segob comenzó a reunirse con los titulares de dependencias federales, como Turismo, Economía y Cultura, para prepararse y conocer la agenda bilateral con la isla.

“He trabajado tres meses intensamente, tengo la información sobre Cuba hasta el nombre de los embajadores acreditados y me he entrevistado con miembros del gobierno. Me he preparado concienzudamente. No lo han confirmado, no lo sé por qué”, declaró.

Por otra parte, el pasado 17 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que AMLO realizó 15 designaciones para representar a México en el exterior.

No es la primera vez que se les ve cercanos a Muñoz Ledo y MC (Foto: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

No es la primera vez que se ve cercanía entre MC y Muñoz Ledo, pues el pasado mes de diciembre acudió a una asamblea del partido naranja en donde se le entregó la “Medalla al Mérito Ciudadano, Benito Juárez García’', máxima condecoración de esta fuerza política.

En ella, Delgado indicó que la elección de Muñoz Ledo fue debido a su constante participación en la historia democrática del país, así que orientará “nuestro trabajos en virtud de su amplia experiencia política y de su invaluable vocación histórica y personal con la socialdemocracia mundial”.

Por su parte, el aún militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) destacó que tiene una relación cercana con Movimiento Ciudadano, aunque continúe dentro de las filas del partido guinda.

“Tenemos una relación muy cercana. Yo soy muy partidario de un partido social demócrata y quiero ayudarlos. Creo que esta visión internacional les puede ayudar. Ya me dirá él en qué quiere que los ayude. Yo sigo siendo de Morena, miembros, pero ya sabes cómo están los bollos”, sentenció el morenista.

