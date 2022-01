A qué edad Emilio Azcárraga Jean heredó el imperio de Televisa

Emilio Azcárraga Jean es dueño de Televisa. Foto: Adrian Moser / Bloomberg

Una de las empresas que más éxito ha tenido en México, y en toda Latinoamérica, es sin duda Televisa. Esta empresa, que comenzó sus cimientos a mediados del siglo pasado, ha logrado trascender más allá de las fronteras de México y se ha internacionalizado.

Televisa comenzó su historia con Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien fuera abuelo del actual dueño de la empresa, Emilio Azcárraga Jean. Fue en la década de los años 30 del siglo pasado, cuando Azcárraga Vidaurreta decidió invertir en un negocio que revolucionaría totalmente la industria de medios, no solo en México, sino en Latinoamérica entera: la XEW Radio.

En 1951 Azcárraga Vidaurreta invirtió en un nuevo negocio relacionado también con los medios de comunicación, pues compraría el Canal 2 XEW-TV. Este sería el principio de la historia de una de las empresas televisivas más importantes que han existido en toda la historia del país.

Azcárraga Vidaurreta se casó con Laura Milmo Hickman, con quien tendría tres hijos, dos mujeres y un varón. Primero nació Laura Azcárraga Milmo, un 26 de julio de 1926. Después, nació Carmela, el 15 de agosto de 1928, para después nacer Emilio Azcárraga Milmo, quien sería el heredero del imperio, el 6 de septiembre de 1930. Azcárraga Milmo, quien también era conocido como El Tigre, fue el padre de Emilio Azcárraga Jean.

Emilio Azcárraga Milmo y su padre no llevaban una buena relación. (Foto: WordPress/Los Vidaurri)

Gracias a El Tigre, Televisa lograría traspasar fronteras e internacionalizarse, llegando a ser una de las empresas más importantes en cuanto a medios de comunicación en toda Latinoamérica. Sin embargo, antes de tomar las riendas de la empresa y llevarla tan lejos, Azcárraga Milmo tuvo que pasar por duras pruebas, pues su relación con su padre no era la mejor, ya que hay quienes aseguran, era más duro con él que con sus propios empleados. Por su parte, El Tigre pasó años tratando de agradarle, siempre buscando estar a la altura de su puesto como “heredero”, hasta que, con los años, logró ganarse poco a poco el respeto de todos los que lo tachaban como “hijo de papi”.

Tras la muerte de su padre, quedó al frente de Televisa, y logró darle un respeto a nivel mundial. Además, logró convertirse en la persona con más dinero en toda Latinoamérica, logrando acumular una fortuna de USD 5 mi millones.

El Tigre tuvo, en total, cinco hijos, de los cuales cuatro fueron mujeres y uno más varón, que fue el actual dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean. Éste heredó la empresa desde muy joven, pues tenía apenas 29 años cuando pasó a ser el mandamás de esta. La muerte de su padre, en 1997, fue lo que desembocó en que se convirtiera en el nuevo dueño.

Según la revista de sociales Quién, la relación entre Azcárraga Jean y su padre, El Tigre, fue igual de complicada que la de este último y su padre, Azcárraga Vidaurreta. Alguna vez, Azcárraga Jean lo dijo: “Televisa me quitó a mi padre y Televisa me lo devolvió”, y es que la relación entre ellos estuvo marcada por grandes ausencias, que al final de la vida del Tigre sanaron, para poder nombrarlo su relevo.

Azcárraga Jean heredó la empresa tras la muerte de su padre. Foto: Twitter / @DATO_AGUILA

Sin embargo, Azcárraga Jean no solo heredó un imperio, sino que tuvo la misión de sacar adelante a la empresa, la cual no se encontraba en su mejor momento al heredarla. Sacar adelante a Televisa luego de la muerte de Azcárraga Milmo en 1997 no fue tarea fácil, sin embargo, logró hacerlo, pues puso orden en la empresa y se quedó como accionista mayoritario.

En el aspecto personal, Azcárraga Jean se casó con Alejandra de Cima en octubre de 1999, quien al poco tiempo de casada le detectaron cáncer de mama. Aunque la pareja logró superar este difícil capítulo, terminaron por divorciarse en 2002.

Desde 2004 está casado con Sharon Fastlich, con quien tiene tres hijos: Emilio Azcárraga IV, Hanna y Mauricio.

SEGUIR LEYENDO: