Televisa: la difícil relación entre Emilio y su padre “El Tigre” Azcárraga

Televisa se ha convertido, sin duda alguna, en una de las empresas de telecomunicaciones más importantes en México. La historia de la empresa comenzó con Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien durante la primera mitad del siglo pasado, en 1930, decidió invertir en un negocio que revolucionaría la industria de medios, no sólo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica: la XEW Radio.

Posteriormente, para 1951, Azcárraga Vidaurreta invirtió en un nuevo negocio relacionado en los medios de comunicación, el Canal 2 XEW-TV. Estos serían el inicio de la empresa que ha llegado a convertirse en una de las más importantes en Latinoamérica en cuanto a medios.

Azcárraga Vidaurreta se casó con Laura Milmo Hickman, con quien tendría tres hijos, dos mujeres y un varón. Primero nació Laura Azcárraga Milmo, un 26 de julio de 1926. Después, nació Carmela, el 15 de agosto de 1928, para después nacer Emilio Azcárraga Milmo, el heredero del imperio, el 6 de septiembre de 1930.

Este último se llegó a convertir en uno de los empresarios más importantes y poderosos de toda Latinoamérica, y tuvo duro temperamento y carácter que le valió su apodo de El Tigre. Sin embargo, antes de convertirse en esa exitosa persona, pasó por eventos duros, como la mala relación que tuvo con su padre, quien se dice, no lo veía como alguien digno de heredar su empresa.

Durante su infancia y adolescencia, Azcárraga Vidaurreta fue sumamente duro con él, e incluso, lo llegó a tratar peor que a sus empleados. Por su parte, El Tigre pasó años tratando de agradarle, siempre buscando estar a la altura de su puesto como “heredero”, hasta que, con los años, logró ganarse poco a poco el respeto de todos los que lo tachaban como “hijo de papi”.

Tras la muerte de su padre, quedó como el mandamás de Televisa. Llevó a otro nivel a la empresa y le dio internacionalización y respeto a nivel mundial, además de que llegó a convertirse en la persona con más dinero en toda Latinoamérica, pues llegó a acumular una fortuna valuada en USD 5 mil millones.

El Tigre tuvo en total cinco hijos, de los cuales, cuatro fueron mujeres y solo tuvo un varón: Emilio Azcárraga Jean. Él actualmente, es el dueño de Televisa, pues tomó las riendas de la empresa luego de la muerte de su padre, en 1997. Cuando subió al poder de Televisa, tenía apenas 29 años.

Según la revista de sociales Quién, la relación entre Azcárraga Jean y su padre, El Tigre, fue igual de complicada que la de este último y su padre, Azcárraga Vidaurreta. Alguna vez, Azcárraga Jean lo dijo: “Televisa me quitó a mi padre y Televisa me lo devolvió”, y es que la relación entre ellos estuvo marcada por grandes ausencias, que al final de la vida del Tigre sanaron, para poder nombrarlo su relevo.

Sin embargo, Azcárraga Jean no solo heredó un imperio, sino que tuvo la misión de sacar adelante a la empresa, la cual no se encontraba en su mejor momento al momento de heredarla. Sacar adelante a Televisa luego de la muerte de Azcárraga Milmo en 1997 no fue tarea fácil, sin embargo, logró hacerlo, pues puso orden en la empresa y se quedó como accionista mayoritario.

En el aspecto personal, Azcárraga Jean se casó con Alejandra de Cima en octubre de 1999, quien al poco tiempo de casada le detectaron cáncer de mama. Aunque la pareja logró superar este difícil capítulo, terminaron por divorciarse en 2002.

Sin embargo, poco tiempo después comenzaría un romance con Sharon Fastlich, con quien se casó en febrero de 2004 y con quien tuvo tres hijos: Emilio Azcárraga IV, Hanna y Mauricio. Actualmente la pareja sigue junta.

