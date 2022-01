Gobierno de Nayarit trabajó de la mano de los Beltrán Leyva y el CJNG

De acuerdo con el informe, la alianza entre los Beltrán Leyva y el gobierno de Nayarit inició cuando Roberto Sandoval Castañeda era alcalde de Tepic (Foto: FRANCISCO MARTINEZ/CUARTOSCURO.COM)

La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo público un informe el cual reveló que durante los años de 2011 a 2017 el gobierno de Nayarit, entonces encabezado por Roberto Sandoval Castañeda, y la Fiscalía General del Estado (FGEN), la cual estuvo bajo el mando de Édgar Veytia, trabajó para el Cártel de los Beltrán Leyva y posteriormente para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda, dependencia de la Segob, la red criminal comenzó a delinearse a partir de 2009 cuando Sandoval Castañeda era alcalde de Tepic, pero logró consolidarse hasta 2011, cuando tomó la gobernatura del estado.

El documento indica que tanto Sandoval Castañeda como Édgar Veytia, pactaron con el Cártel de los Beltrán Leyva para operar a su favor durante su mandato como gobernador. Sin embargo, su alianza se rompió cuando “vendieron la plaza” al CJNG.

“Como parte de ese pacto, desde el estado nayarita se protegía a ese grupo criminal y se eliminaba a integrantes de las organizaciones contrarias que acechaban la plaza, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación. Su recompensa no sólo era monetaria sino permitía también ensalzar al gobierno en el combate contra el crimen organizado. No obstante las autoridades nayaritas no detenían ni ejecutaban a los líderes de las bandas criminales, sino a las personas más vulnerables dentro de la cadena de distribución de drogas: las relacionadas con el narcomenudeo”, se lee en el informe.

Los ex funcionarios públicos delataron la ubicación de los líderes de sus ex aliados ante la Secretaría de Marina (Semar), entre los que se encontraba Juan Francisco Patrón Sánchez, mejor conocido como El H2, los cuales fueron abatidos en un operativo con un helicóptero artillado en la capital del estado.

“Los Beltrán Leyva consideran esto una traición, por lo que buscan llevar a cabo acciones en contra de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, sin embargo no lo consiguen hasta que encuentran condiciones favorables, lo que ocurre cuando la fiscalía se debilita y pueden atacar a las personas que estaban directa e indirectamente relacionadas con el grupo ejecutor de la FGEN en la distribución de drogas, práctica que se conoce como ‘limpia de plaza’”, expone el informe.

No obstante, también reveló que durante 2017 “personal de la FGEN estaba reclutando a jóvenes para el CJNG” cuando ya operaba para dicho Cártel, por tal motivo, en 2018, comenzó una disputa entre ambas organizaciones delictivas por el control del territorio misma que, según el documento, no ha parado.

“En ese marco tienen lugar las desapariciones masivas de 2018. Desde entonces, la disputa por el territorio nayarita sigue activa y posiblemente la estructura criminal de la fiscalía sigue operando, ahora para otra organización criminal”, apunta.

La Comisión Nacional de Búsqueda recopiló y analizó datos de distintas fuentes ya que consideró que una de las claves para buscar a los desaparecidos es entender el contexto criminal en el que ocurrieron las desapariciones.

Según sus datos, de 2017 a 2020, el promedio anual de desaparición fue de 206, cuando años previos era de 16 personas. Las desapariciones que se presentaron durante el sexenio de Sandoval-Veytia continúan incluso luego de la detención de ambos.

Cabe mencionar que Sandoval Castañeda y Veytia no eran los únicos involucrados, pues de acuerdo con el reporte, en el apogeo más alto de su alianza con los grupos delictivos desde policías a jueces se encargaban de distintas operaciones criminales que iban desde ejecuciones, desapariciones, torturas, amenazas, extorsiones y obstrucción de la justicia mediante la creación de delitos, forzando encarcelamientos de contrarios o no actuando con forme al marco de la ley.

Además, también se le relacionó a gran parte del empresariado del la entidad quienes, de acuerdo con las investigaciones, habrían apoyado al gobierno estatal con la finalidad de no perder privilegios y no ser agredidos.

Édgar Veytia actualmente se encuentra en una prisión de Estados Unidos cumpliendo una sentencia por narcotráfico, mientras que Sandoval Castañeda fue detenido el año pasado y está encarcelado en México por delitos de corrupción.

