Cofepris alertó sobre venta de falso molnupiravir, medicamento contra el COVID-19

La Cofepris alertó sobre la comercialización ilegal del medicamento molnupiravir (Foto: Twitter@COFEPRIS)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la comercialización ilegal del medicamento molnupiravir, medicamento contra el COVID-19 aprobado el 7 de enero de 2022 para uso de emergencia.

La dependencia indicó que han recibido denuncias sanitarias sobre productos irregulares que se comercializan ostentados como molnupiravir, por lo que recordó que la autorización para uso de emergencia se emite de manera controlada, el medicamento requiere prescripción médica y no puede ser comercializado.

La Cofepris mostró algunos de los medicamentos que están a la venta de forma ilícita, uno de ellos llamado MPIRAVIR, realizado por el laboratorio Merit, el cual se oferta en presentación de caja blanca con verde y líneas amarillas; ostenta la fecha de caducidad de octubre de 2023 y contiene 40 cápsulas de 200 mg.

Otro de los medicamentos a la venta es MOLAZ, del laboratorio Azista, en caja blanca con líneas naranjas y moradas; contiene cápsulas de 200 mg, con 40 cápsulas y se ofrece como un producto de venta libre.

La dependencia indicó que han recibido denuncias sanitarias sobre productos irregulares que se comercializan ostentados como molnupiravir (Imagen: Cofepris)

Ante esto, la Cofepris agregó que no cuenta con solicitudes de registro autorización de los dos productos, por lo que desconoce sus condiciones de fabricación y los componentes, alertó, además, que cualquier producto ostentado como molnupiravir que se venda sin receta es considerado un riesgo a la salud de la persona consumidora por ser de dudosa procedencia.

“Se invita a las personas a no dejarse engañar ni arriesgar su salud adquiriendo de manera ilegal este tipo de productos”

La Comisión reiteró que en el país se realizan operativos de vigilancia sanitaria para localizar y asegurar productos irregulares, por lo que, en caso de identificar la venta de dudosa procedencia, exhortó a los ciudadanos a denunciar en la página gob.mx/cofepris; “información como ubicación o datos de contacto coadyuvan a lograr una acción regulatoria más expedita y efectiva”, agregó.

“Esta comisión mantiene acciones de vigilancia para evitar que productos, empresas o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente y asegurar que no representen riesgo a la salud de la población”, enfatizó.

La Comisión reiteró que en el país se realizan operativos de vigilancia sanitaria para localizar y asegurar productos irregulares (Imagen: Cofepris)

Cabe recordar que el pasado 14 de enero, la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México advirtieron a la población sobre la venta por internet de pruebas COVID-19 que no están autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

En un comunicado, las dependencias informaron que existen nueve marcas de pruebas de detección que se ofertan en las redes sociales y que representan un riesgo para la salud, ya que pueden ser falsificadas o apócrifas y, por ende, sus resultados no son confiables. La Cofepris llamó a la población a que no las adquieran.

“De tal forma que se pudieran dar falsos negativos y quienes tengan el virus SARS-CoV-2, sin saberlo, propagar la enfermedad entre sus familiares”, se lee en el comunicado.

La AGEPSA y la Secretaría de Salud advirtieron sobre la venta por internet de pruebas COVID-19 que no están autorizadas (Foto: Archivo)

Las marcas que se identificaron como no autorizadas por la COFEPRIS son:

*Covistix (Antigen Test for the Detection of SARS-CoV-2 Virus in Nasal Swab)

*Rely Novel Coronavirus (SARS-COV-2) Antigen Rapid Test Cassette (SWAB)

*Kit de detección de Antígenos (ANTÍGENO/FRONTO NASAL)

*Prueba rápida de Antígeno SARS-COV-2

*SARS-COV-2 IgG/IgM Rapid Test

*Fastep: COVID19 IgG/IgM Rapid Test Device

*VivaDiag: SARS-COV-2 AG Saliva Rapid Test

*Hotgen COVID-19 Antigen Schnelltest VE1 (SELLBEST)

*One Step Test for SARS-COV-2 ANTIGEN.

