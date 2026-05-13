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Venustiano Carranza, alcaldía prioritaria para el Mundial 2026

En el ámbito económico y comercial, existe consenso sobre la relevancia de la alcaldía como puerta de acceso para los turistas internacionales

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Terminal de aeropuerto abarrotada de gente de diversas nacionalidades con banderas y maletas. Un letrero grande anuncia 'Bienvenidos al Mundial 2026 - Ciudad de México'.
En el ámbito económico y comercial, existe consenso sobre la relevancia de la alcaldía como puerta de acceso para los turistas internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación para el Mundial 2026 está transformando las prioridades de la CDMX, otorgando un papel protagónico a la alcaldía Venustiano Carranza. Debido a que el AICM se encuentra en su territorio, esta zona será el epicentro de movilidad y el punto de recepción clave para la marea de aficionados que visitarán el país durante el torneo.

En medio de una zona históricamente marcada por alta presión urbana, movilidad compleja y problemas de seguridad en puntos como Morelos, La Merced y los alrededores del aeropuerto, el gobierno encabezado por Evelyn Parra Álvarez ha intensificado operativos de vigilancia, recuperación de espacios públicos y la mejora de corredores urbanos.

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Eje estratégico en la proyección internacional de la Ciudad de México

Imagen de archivo del mercado de Jamaica en la delegación Venustiano Carranza. (EFE/ Isaac Esquivel)
Imagen de archivo del mercado de Jamaica en la delegación Venustiano Carranza. (EFE/ Isaac Esquivel)

Vecinos, comerciantes y empresarios de Venustiano Carranza coinciden en que la coordinación entre la alcaldía y la administración de Clara Brugada Molina ha sido determinante para fortalecer la seguridad y mejorar el entorno urbano.

Este trabajo conjunto ha permitido incrementar la presencia policial, revitalizar zonas comerciales y optimizar la atención territorial en una alcaldía que destaca por su conectividad y su papel central en la dinámica de la capital.

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La alcadía Venustiano Carranza no sólo es sede del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el principal punto de entrada al país, sino que también concentra espacios emblemáticos como el Mercado de Jamaica, La Merced y varios corredores gastronómicos y tradicionales.

El objetivo del gobierno local es claro: presentar avances tangibles en seguridad, orden urbano e infraestructura para consolidar una imagen positiva de la ciudad ante el mundo, especialmente de cara al Mundial de 2026.

Queda claro que el desafío logístico que representa este evento internacional coloca a la demarcación bajo una presión especial, al tiempo que abre la oportunidad de mostrar resultados concretos y sostenibles.

Retos y oportunidades para Venustiano Carranza rumbo a 2026

Aeropuerto Internacional de la CDMX se encuentra trabajando a marchas forzadas para tener todo listo para el Mundial. (REUTERS/Henry Romero)
Aeropuerto Internacional de la CDMX se encuentra trabajando a marchas forzadas para tener todo listo para el Mundial. (REUTERS/Henry Romero)

El crecimiento del turismo y la proximidad del Mundial exigen respuestas integrales para atender a una población flotante cada vez mayor y a visitantes internacionales con altas expectativas.

Las autoridades locales han intensificado la vigilancia y la coordinación con cuerpos de seguridad federales, además de impulsar proyectos de modernización en mercados, plazas y corredores viales.

Uno de los principales retos radica en equilibrar la dinámica comercial con la vida cotidiana de los habitantes. La recuperación de espacios públicos y la regulación del comercio informal buscan no sólo mejorar la imagen urbana, sino también garantizar condiciones adecuadas para quienes viven y trabajan en la zona.

La inversión en infraestructura, tanto en servicios básicos como en movilidad, forma parte esencial de los planes de la alcaldía. La conectividad con otras zonas de la ciudad y la facilidad de acceso al aeropuerto son factores clave para la logística del Mundial, por lo que se han priorizado obras y mantenimiento en avenidas principales y accesos estratégicos..

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