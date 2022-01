Claudia Sheinbaum pidió no comprar pruebas de COVID-19 por internet

Claudia Sheinbaum pidió a la población no comprar pruebas rápidas a través de Internet (Foto: CDMX)

Ante el alza importante de contagios de COVID-19 por la variante Ómicron, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la población no comprar pruebas rápidas a través de Internet.

“Lo hemos mencionado varias veces, no compren por redes sociales o por internet las pruebas de COVID-19”

Durante conferencia de prensa, la mandataria capitalina indicó que ante la venta de pruebas “aprobadas” por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se consideraría proceder en contra de las personas responsables en caso de recibir alguna denuncia, aunque remarcó que la orientación es a la ciudadanía.

“Nosotros no multamos a la gente por usar cubrebocas, se llamó e informó, y se estuvo diciendo la importancia de utilizar el cubrebocas y fuimos una de la Ciudades con mayor uso de cubrebocas, pero es la confianza de la gente”, comentó.

La mandataria capitalina indicó que se consideraría proceder en contra de las personas responsables (EFE/ Madla Hartz)

La funcionaria recordó que en la capital se realizan diariamente 30 mil pruebas de COVID-19 en los macroquioscos y centros de salud, además de que en caso de presentar algún síntoma, como fiebre o tos, lo ideal es aislarse por siete días.

Sobre la solicitud del Partido Acción Nacional (PAN) para que cambie a naranja el semáforo epidemiológico en la capital, Sheinbaum Pardo dejó en claro que eso no pasará, debido a que regresar al semáforo naranja implica cerrar actividades económicas.

“¿Cómo hoy están llamando al cierre de actividades económicas después de lo que ha sufrido la población?, pero además cuando tenemos uno, programas de vacunación reconocidos internacionalmente, o qué proponen, regresar al semáforo naranja no sé con base en qué indicadores, y, segundo qué proponen con regresar, que se cierren actividades económicas, porque si no, no se entiende lo del semáforo naranja”, cuestionó Sheinbaum.

Y agregó: “Lo que nosotros estamos llamando primero es, con evidencia científica, a cuidarnos como nos hemos venido cuidando y a intensificar el programa de vacunación. Nosotros siempre vamos a apelar a la solidaridad y al apoyo mutuo”.

La funcionaria recordó que en la capital se realizan diariamente 30 mil pruebas de COVID-19 en los macroquioscos y centros de salud (Foto: Cuartoscuro)

Pruebas COVID-19 en la CDMX

Desde el pasado 4 de enero, el Gobierno de la capital reinstaló módulos de pruebas COVID-19 gratuitas en plazas comerciales, como Zentralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, Centro Comercial Perisur, Chedraui Aragón y Forum Buenavista.

Además, las autoridades capitalinas habilitaron macroquioscos para realizar pruebas rápidas de detección de coronavirus, por lo que se analizaron los lugares con base al mayor número de positividad en las alcaldías.

La Secretaría de Salud de CDMX también recordó que en los 117 centros de salud que realizan aplicación de pruebas se mantienen abiertos, así como los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS).

La Secretaría de Salud de CDMX recordó que en los 117 centros de salud que realizan aplicación de pruebas se mantienen abiertos (EFE/David Guzmán)

Sin embargo, ante la creciente demanda, algunas farmacias y supermercados realizan pruebas sin necesidad de largas filas, aunque estas tienen un costo y es necesario agendar una cita previa o asistir dentro de un horario en especial:

- Walmart (La Viga, Buenavista, Aeropuerto, Cuitláhuac y Tlalpan): prueba de antígenos 199 pesos.

- Salud digna (Álvaro Obregón, Coyoacán, Culhuacán, Iztapalapa y Tlalpan): prueba de antígenos 200 pesos o PCR 950 pesos.

- Farmacia San Pablo: prueba de antígenos y anticuerpos: 338 pesos cada una.

- Farmacia del Ahorro (66 sucursales): prueba de antígenos. 347 pesos.

- Soriana (5 sucursales): antígenos y serológica 489 pesos cada una: PCR 2,990 pesos.

