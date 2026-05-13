México Deportes

Los jugadores mexicanos que debutan en un Mundial con el Tri en 2026: sus historias y sus sueños

De los 12 jugadores que ya tienen su boleto seguro, solamente 8 vivirán por primera vez la experiencia de una justa mundialista

Guardar
Google icon
La Hormiga González será uno de los jugadores jóvenes que tendrá su primera experiencia mundialista (REUTERS)
La Hormiga González será uno de los jugadores jóvenes que tendrá su primera experiencia mundialista (REUTERS)

La expectativa crece en torno a la selección mexicana de fútbol luego de la confirmación de los primeros 12 nombres que integrarán la convocatoria de Javier “Vasco” Aguirre para el Mundial 2026, pues entre los seleccionados figuran varios jóvenes que afrontarán su debut en una Copa del Mundo.

Hasta ahora, la lista solo está integrada parcialmente, pues restan por conocerse los 14 futbolistas que completarán el grupo de 26. El anuncio definitivo se realizará en los próximos días, de acuerdo con la planificación de la dirección técnica.

PUBLICIDAD

Jugadores mexicanos que debutan en el Mundial 2026

Dentro de esta lista de futbolistas seguros, quienes destacan por su primera participación en un Mundial son Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Israel Reyes, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Erik Lira, Armando González y Guillermo Martínez.

Jugadores con lugar seguro al Mundial 2026

PUBLICIDAD

  • Raúl Rangel (Chivas) | primer Mundial
  • Carlos Acevedo (Santos) primer Mundial
  • Jesús Gallardo (Toluca)
  • Israel Reyes (América) primer Mundial
  • Brian Gutiérrez (Chivas) primer Mundial
  • Luis Romo (Chivas)
  • Gilberto Mora (Tijuana) primer Mundial
  • Erik Lira (Cruz Azul) primer Mundial
  • Roberto Alvarado (Chivas)
  • Armando González (Chivas) primer Mundial
  • Alexis Vega (Toluca)
  • Guillermo Martínez (Pumas) primer Mundial
El mexicano Gilberto Mora durante una sesión de entrenamiento con la selección mexicana en Ciudad de México el viernes 8 de mayo de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)
El mexicano Gilberto Mora durante una sesión de entrenamiento con la selección mexicana en Ciudad de México el viernes 8 de mayo de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

Historias y sueños

En el caso de Armando González, su nombre ya figura entre los goleadores jóvenes más solicitados fuera de México, tras haber sido convocado por la Selección Mexicana para el proceso hacia el Mundial 2026. Su ascenso comenzó en 2024, cuando debutó en Torreón con Chivas, y desde entonces su rendimiento lo ha impulsado al escenario internacional, una progresión que nadie había previsto.

Tala Rangel se consolidó como una de las últimas apuestas en la portería de Chivas. El arquero nacido en Zapotlán el Grande, Jalisco, ha destacado por su paso en las fuerzas básicas del club rojiblanco. Rangel recibió la oportunidad de defender el arco de las Chivas tras la salida de figuras como Raúl Gudiño y el cambio generacional en el equipo. Su participación en torneos como la Liga MX ha mostrado el proceso de renovación que vive el cuadro tapatío.

Rangel habría llamado la atención en Europa por su gran momento futbolístico. REUTERS/Aris Martinez
Rangel habría llamado la atención en Europa por su gran momento futbolístico. REUTERS/Aris Martinez

Otros de los futbolistas que jugará su primera Copa del Mundo es Reyes, quien se consolidó como uno de los defensas mexicanos más sólidos durante los últimos campeonatos Sin embargo, su ausencia en la convocatoria para el Mundial de Qatar 2022 se convirtió en una deuda pendiente. El lateral, originario de Jalisco, debutó en la Liga MX el 23 de noviembre en un encuentro entre los Rojinegros y Rayados. Su primera oportunidad con la Selección mexicana llegó en su año de estreno como titular, tras ser considerado por Tata Martino para el amistoso frente a Chile en diciembre de 2021. Ahora, Israel buscará su revancha.

Erik Lira quien estará en la próxima justa mundialista es un mediocampista mexicano nacido en Ciudad de México en 2000. Comenzó su formación en las fuerzas básicas de Pumas UNAM y debutó en Liga MX en 2020. Se consolidó como titular por su capacidad de recuperación y distribución. En 2022, Cruz Azul lo fichó para fortalecer su medio campo. Desde entonces, Lira también ha sumado convocatorias a la Selección Mexicana, donde destaca por su despliegue físico y disciplina táctica.

Nov 18, 2025; San Antonio, Texas, USA; Mexico midfielder Erik Lira (6) gestures after a loss against Paraguay at the Alamodome. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images
Nov 18, 2025; San Antonio, Texas, USA; Mexico midfielder Erik Lira (6) gestures after a loss against Paraguay at the Alamodome. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images

La sorpresa en la lista del Vasco Aguirre es Guillermo “Memote” Martínez, quien es delantero mexicano nacido en Celaya, Guanajuato, en 1995. El atacante auriazul inició su carrera profesional con las fuerzas básicas de Pachuca y debutó en Liga MX en 2013. Ha pasado por clubes como Mineros de Zacatecas, Cafetaleros y Puebla, donde mostró capacidad goleadora. En 2024, Pumas lo incorporó para reforzar su ataque. Martínez se distingue por su juego aéreo y su presencia en el área rival.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Mexicana Mundial 2026Selección Nacional de MéxicoArmando GonzálezHormiga GonzálezRaúl RangelCarlos AcevedoGilberto MoraErik LiraGuillermo Martínezmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Venustiano Carranza, alcaldía prioritaria para el Mundial 2026

En el ámbito económico y comercial, existe consenso sobre la relevancia de la alcaldía como puerta de acceso para los turistas internacionales

Venustiano Carranza, alcaldía prioritaria para el Mundial 2026

Pepe Segarra ingresa al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, estos son los nuevos miembros del recinto de los inmortales

Los nuevos integrantes han construido un legado en el Rey de los Deportes y podrás conocer cada una de sus historia en el Parque Fundidora de Monterrey

Pepe Segarra ingresa al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, estos son los nuevos miembros del recinto de los inmortales

Autódromo Hermanos Rodríguez se renueva para el Gran Premio de México en 2026

Sergio “Checo” Pérez estrenará cambios en la pista para la carrera que se llevará a cabo en octubre

Autódromo Hermanos Rodríguez se renueva para el Gran Premio de México en 2026

Erik Lira destaca liderazgo de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

El mediocampista de Cruz Azul también habló sobre la relación que mantiene el plantel con Javier Aguirre

Erik Lira destaca liderazgo de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Liga Mx Femenil sigue rompiendo marcas y es la más vista del mundo

El futbol femenil en México continúa creciendo, atrayendo cada vez un mayor número de aficionados tanto en el estadio como a través del televisor

Liga Mx Femenil sigue rompiendo marcas y es la más vista del mundo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Envío de “aires acondicionados” resultó ser cocaína: Marina decomisa más de 190 paquetes de droga en buque con bandera de Panamá

Envío de “aires acondicionados” resultó ser cocaína: Marina decomisa más de 190 paquetes de droga en buque con bandera de Panamá

Caso Héctor Melesio Cuén: camioneta implicada en su asesinato no resultó afectada en incendio de inmueble de la Fiscalía de Sinaloa

Asesinatos, amenazas y ataques contra políticos en Chihuahua: el contexto tras el crimen de Lucía Mora, coordinadora de Morena

Con escueta respuesta, Sheinbaum dice desconocer si Los Chapitos buscan acuerdo con EEUU

EEUU intensifica amenazas contra México por temas de narcotráfico: la cronología en declaraciones

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade reaparece en redes sociales con un video de agradecimiento para sus fans

Yolanda Andrade reaparece en redes sociales con un video de agradecimiento para sus fans

Productora de LCDLF cuestiona originalidad de ‘La Mansión VIP’ de HotSpanish: “Tenemos que respetar”

Festival de Cine Europeo llega a la Cineteca Nacional: conoce la cartelera de películas

¿Pedro Sola en problemas con la CONAPRED? Conductor llama ‘negro’ a compañero en vivo

Los momentos mexicanos de U2: visitas, referencias musicales, videos y el altercado con Ernesto Zedillo Jr

DEPORTES

Venustiano Carranza, alcaldía prioritaria para el Mundial 2026

Venustiano Carranza, alcaldía prioritaria para el Mundial 2026

Pepe Segarra ingresa al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, estos son los nuevos miembros del recinto de los inmortales

Autódromo Hermanos Rodríguez se renueva para el Gran Premio de México en 2026

Erik Lira destaca liderazgo de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Liga Mx Femenil sigue rompiendo marcas y es la más vista del mundo