Los jugadores mexicanos que debutan en un Mundial con el Tri en 2026: sus historias y sus sueños

La Hormiga González será uno de los jugadores jóvenes que tendrá su primera experiencia mundialista (REUTERS)

La expectativa crece en torno a la selección mexicana de fútbol luego de la confirmación de los primeros 12 nombres que integrarán la convocatoria de Javier “Vasco” Aguirre para el Mundial 2026, pues entre los seleccionados figuran varios jóvenes que afrontarán su debut en una Copa del Mundo.

Hasta ahora, la lista solo está integrada parcialmente, pues restan por conocerse los 14 futbolistas que completarán el grupo de 26. El anuncio definitivo se realizará en los próximos días, de acuerdo con la planificación de la dirección técnica.

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Jugadores mexicanos que debutan en el Mundial 2026

Dentro de esta lista de futbolistas seguros, quienes destacan por su primera participación en un Mundial son Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Israel Reyes, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Erik Lira, Armando González y Guillermo Martínez.

Jugadores con lugar seguro al Mundial 2026

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Raúl Rangel (Chivas) | primer Mundial

Carlos Acevedo (Santos) primer Mundial

Jesús Gallardo (Toluca)

Israel Reyes (América) primer Mundial

Brian Gutiérrez (Chivas) primer Mundial

Luis Romo (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana) primer Mundial

Erik Lira (Cruz Azul) primer Mundial

Roberto Alvarado (Chivas)

Armando González (Chivas) primer Mundial

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínez (Pumas) primer Mundial

El mexicano Gilberto Mora durante una sesión de entrenamiento con la selección mexicana en Ciudad de México el viernes 8 de mayo de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

Historias y sueños

En el caso de Armando González, su nombre ya figura entre los goleadores jóvenes más solicitados fuera de México, tras haber sido convocado por la Selección Mexicana para el proceso hacia el Mundial 2026. Su ascenso comenzó en 2024, cuando debutó en Torreón con Chivas, y desde entonces su rendimiento lo ha impulsado al escenario internacional, una progresión que nadie había previsto.

Tala Rangel se consolidó como una de las últimas apuestas en la portería de Chivas. El arquero nacido en Zapotlán el Grande, Jalisco, ha destacado por su paso en las fuerzas básicas del club rojiblanco. Rangel recibió la oportunidad de defender el arco de las Chivas tras la salida de figuras como Raúl Gudiño y el cambio generacional en el equipo. Su participación en torneos como la Liga MX ha mostrado el proceso de renovación que vive el cuadro tapatío.

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Rangel habría llamado la atención en Europa por su gran momento futbolístico. REUTERS/Aris Martinez

Otros de los futbolistas que jugará su primera Copa del Mundo es Reyes, quien se consolidó como uno de los defensas mexicanos más sólidos durante los últimos campeonatos Sin embargo, su ausencia en la convocatoria para el Mundial de Qatar 2022 se convirtió en una deuda pendiente. El lateral, originario de Jalisco, debutó en la Liga MX el 23 de noviembre en un encuentro entre los Rojinegros y Rayados. Su primera oportunidad con la Selección mexicana llegó en su año de estreno como titular, tras ser considerado por Tata Martino para el amistoso frente a Chile en diciembre de 2021. Ahora, Israel buscará su revancha.

Erik Lira quien estará en la próxima justa mundialista es un mediocampista mexicano nacido en Ciudad de México en 2000. Comenzó su formación en las fuerzas básicas de Pumas UNAM y debutó en Liga MX en 2020. Se consolidó como titular por su capacidad de recuperación y distribución. En 2022, Cruz Azul lo fichó para fortalecer su medio campo. Desde entonces, Lira también ha sumado convocatorias a la Selección Mexicana, donde destaca por su despliegue físico y disciplina táctica.

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Nov 18, 2025; San Antonio, Texas, USA; Mexico midfielder Erik Lira (6) gestures after a loss against Paraguay at the Alamodome. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images

La sorpresa en la lista del Vasco Aguirre es Guillermo “Memote” Martínez, quien es delantero mexicano nacido en Celaya, Guanajuato, en 1995. El atacante auriazul inició su carrera profesional con las fuerzas básicas de Pachuca y debutó en Liga MX en 2013. Ha pasado por clubes como Mineros de Zacatecas, Cafetaleros y Puebla, donde mostró capacidad goleadora. En 2024, Pumas lo incorporó para reforzar su ataque. Martínez se distingue por su juego aéreo y su presencia en el área rival.