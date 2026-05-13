La historia de superación de Majo Aguilar: de la “oveja negra” a ser la única de la familia respetada en México (Foto: Instagram/Majo Aguilar)

María José Aguilar Carrillo crece rodeada de música y expectativas por su pertenencia a la dinastía Aguilar.

En entrevistas, la cantante relata que desde pequeña vive entre ensayos, grabaciones y presentaciones. Su abuela, Flor Silvestre, impulsa su debut en televisión junto a su hermana cuata, Flor Susana, en 2009. Ambas participan en el programa Don Francisco Presenta y reciben el respaldo directo de su familia materna.

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La infancia de Majo Aguilar está marcada por la convivencia con figuras como Antonio Aguilar, su abuelo, y la observación del trabajo de su tío Pepe Aguilar.

Desde los seis años, experimenta con la composición y escribe su primera canción completa. En entrevistas con medios nacionales, la cantante reconoce que la tradición familiar le facilita el acceso a escenarios, pero también le impone una presión constante por destacar con méritos propios.

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El peso de la dinastía Aguilar y las comparaciones en redes

Majo Aguilar compartió una serie de fotografías íntimas junto a su novio Diego Rangel, revelando momentos personales rodeados de flores y paseos. (Instagram: @majo__aguilar)

Majo Aguilar reconoce en repetidas ocasiones el peso de pertenecer a una de las familias más tradicionales de la música mexicana. No es hija de Pepe Aguilar, lo que la coloca en una posición distinta respecto a sus primos Ángela y Leonardo Aguilar.

En redes y medios, la cantante enfrenta comparaciones directas con ellos, situación que describe como un motivo de conflicto pese a su insistencia en mantenerse al margen de polémicas.

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En entrevistas recientes, Majo pide respeto para su familia y afirma que busca construir una carrera independiente. La artista declara: “No me gusta participar en polémicas; prefiero que mi trabajo hable por mí”. Esta postura la distancia de las tensiones mediáticas que rodean a su prima Ángela Aguilar y a las controversias vinculadas a la relación de esta con Christian Nodal. Majo enfatiza que se mantiene alejada de los temas personales de sus familiares y exige que la conversación pública se centre en su música.

Se ha rumorado sobre una rivalidad entre las primas (Foto: IG @majo_aguilar)

Datos poco conocidos de Majo Aguilar

La historia de Majo Aguilar cuenta con episodios poco divulgados fuera de los círculos de fanáticos. La cantante no nació sola; tiene una hermana cuata llamada Flor Susana Aguilar Carrillo. Ambas debutan juntas en la televisión nacional en 2009, apadrinadas por Flor Silvestre.

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A los seis años, Majo escribe su primera canción completa y desde entonces se dedica a la composición. “La música me acompaña desde que tengo memoria; escribir canciones es mi manera de entender la vida”, señala la cantante en entrevistas con medios nacionales.

Su entrada formal a la industria ocurre en 2015, cuando graba una versión de “Lo busqué” de Ana Bárbara junto a sus primos Ángela y Leonardo Aguilar. El video se difunde en plataformas digitales y representa el primer encuentro público de la nueva generación Aguilar.

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De la “oveja negra” a la voz independiente de la familia

Majo Aguilar se define a sí misma como la “oveja negra” ideológica de la familia. En declaraciones a medios, señala que se considera una mente liberal dentro de un núcleo familiar con posturas conservadoras. “Respeto profundamente a mi padre y a mi tío Pepe, pero no comparto muchas de sus ideas”, afirma la cantante.

En 2017, Majo lanza su primer EP oficial titulado Tributo, un homenaje musical grabado para sus abuelos fallecidos. El proyecto la posiciona como una voz distinta dentro de la familia, interesada en preservar el legado, pero también en proponer nuevos enfoques.

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A pesar de pertenecer a una familia con acceso a sellos discográficos de gran alcance, Majo Aguilar consigue dos nominaciones independientes al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera-Mariachi en 2022 y 2023. Dichos reconocimientos la consolidan como una figura respetada dentro y fuera del ámbito familiar.

(Majo Aguilar)

Respaldo del público y reconocimiento en la industria

Majo Aguilar logra un respaldo creciente del público mexicano y de la industria musical. A diferencia de otros miembros de la dinastía, la cantante construye una identidad propia basada en la composición, la interpretación y la distancia de las polémicas mediáticas. Actualmente, es la única representante de la familia que sostiene una reputación ajena a controversias y centrada en el trabajo artístico.

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