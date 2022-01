Sheinbaum rechazó petición del PAN para retroceder a semáforo naranja

Actualmente, la Ciudad De México se encuentra en color verde del semáforo epidemiológico (Foto: CDMX)

Actualmente, la Ciudad De México se encuentra en color verde del semáforo epidemiológico; no obstante, ante el alza importante de contagios de COVID−19 por la variante Ómicron, el Partido Acción Nacional (PAN) ha solicitado que cambie a naranja, el color de riesgo alto.

Los diputados Royfid Torres y Daniela Álvarez, pertenecientes a la Asociación Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, le pidieron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cambiar el color del semáforo, al destacar las últimas cifras de contagios por coronavirus en la capital mexicana.

“Hoy México acumula más de 4 millones de casos confirmados por COVID-19 y un millón de ellos han sido reportados en la Ciudad de México; este dato debería de escandalizarnos, ya que la ciudad encabeza la lista de entidades con más casos confirmados y ayer también llegamos al pico de contagios más alto en todo lo que llevamos de esta terrible pandemia”, comentó Álvarez.

La integrante del partido blanquiazul detalló que el aumento de casos por COVID-19 es una señal de que la situación se está saliendo de control y es necesario que se cambie el color del semáforo epidemiológico.

Ante el alza importante de contagios, el PAN ha solicitado que cambie a naranja (Foto. EFE/ Alex Cruz)

Sin embargo, durante el mediodía de este jueves 3 de enero, la mandataria capitalina dejó en claro que eso no pasará, debido a que regresar al semáforo naranja implica cerrar actividades económicas, un panorama que fue difícil para los capitalinos en meses pasados.

“¿Cómo hoy están llamando al cierre de actividades económicas después de lo que ha sufrido la población?, pero además cuando tenemos uno, programas de vacunación reconocidos internacionalmente, o qué proponen, regresar al semáforo naranja no sé con base en qué indicadores, y, segundo qué proponen con regresar, que se cierren actividades económicas, porque si no, no se entiende lo del semáforo naranja”, cuestionó Sheinbaum.

“Lo que nosotros estamos llamando primero es, con evidencia científica, a cuidarnos como nos hemos venido cuidando y a intensificar el programa de vacunación. Nosotros siempre vamos a apelar a la solidaridad y al apoyo mutuo”, comentó la alcaldesa.

Sheinbaum rechazó regresar a clases virtuales

A pesar del incremento de contagios por la variante Ómicron de COVID-19 en la capital mexicana, Sheinbaum Pardo, aseguró que no es necesario el regreso a clases a distancia.

Sheinbaum rechazó regresar a clases virtuales (Foto: CDMX)

A diferencia de otras entidades en las que el regreso a clases se postergó por el alza de contagios, dijo:

“En este caso, consideramos que no es necesario las clases a distancia en este momento, que se pueden mantener las clases presenciales y que todos los días vamos a estar analizando, para beneficio de toda la población”.

Al término de un acto oficial en la escuela secundaria 66, ubicada en Miguel Hidalgo, la mandataria comentó que hasta el momento se mantiene “alta” la asistencia de alumnos a los planteles públicos, sin embargo, no dio ninguna cifra.

CDMX realiza alrededor de 30 mil pruebas diarias: Claudia Sheinbaum

El gobierno de la Ciudad de México habilitó 117 centros de salud, 8 módulos en centros comerciales, MARSS y nuevos macro quioscos, a fin de aumentar el número de pruebas; a pesar de este intento por disminuir las largas filas registradas en los últimos días, la gran afluencia de capitalinos que buscan descartar la infección en uno de estos sitios no desciende.

Durante el mediodía de este 12 de enero, la Jefa de Gobierno señaló que se realizan aproximadamente 30,000 pruebas al día.

“La CDMX es históricamente la que más pruebas ha hecho en toda la República. Ahora estamos sobre 30 mil pruebas diarias. El tema es que esta variante (Ómicron) es mucho más contagiosa que las otras variantes que ha habido”, dijo en conferencia de prensa.

SEGUIR LEYENDO