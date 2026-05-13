México

Mundial 2026: los retos urbanos que México deberá enfrentar rumbo al evento deportivo

El evento se ha convertido en una oportunidad para atender necesidades urbanas a partir de los ingresos generados por el turismo

Guardar
Google icon
Ilustración plana de la Ciudad de México con rascacielos, el Estadio Ciudad Universitaria y una ciclovía. Flotan un balón FIFA y un trofeo dorado. Banderas de México, Canadá y EE. UU. conectadas por aviones.
Esta ilustración plana presenta una vibrante Ciudad de México, con el Estadio Ciudad Universitaria, rascacielos y una ciclovía, bajo un balón FIFA y el trofeo del Mundial, simbolizando la unión de México, Canadá y Estados Unidos por el fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de Futbol es reconocida como uno de los eventos más seguidos a nivel internacional. Más allá de su faceta deportiva, representa un fenómeno con notables repercusiones en los ámbitos económico, político y social, de acuerdo con el doctor Fernando Zárate Salgado, legislador y presidente de la Comisión Especial para el Mundial del Congreso de la Ciudad de México, durante una conferencia celebrada en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Iztapalapa.

La selección mexicana es una de las anfitrionas del Mundial 2026, en colaboración con los equipos de Canadá y Estados Unidos, quienes presentaron una candidatura conjunta ante el Congreso de la FIFA.

PUBLICIDAD

Esta propuesta, impulsada por la Concacaf, obtuvo en 2018 un total de 134 votos favorables, lo que permitió instaurar por primera vez en la historia un formato de sede tripartita.

El especialista explicó que la organización del evento implica cumplir con los requisitos y normas establecidos por la Federación de Fútbol, y que el propósito es asegurar que la derrama económica beneficie a la población mediante estrategias orientadas al turismo.

PUBLICIDAD

Desde hace unos meses se han impulsado proyectos urbanos como el Cablebús, el Tren Ligero y la modernización de rutas hacia el Estadio Ciudad Universitaria, sede de diversos encuentros.

De la misma forma, la construcción de una ciclovía de 11 kilómetros sobre Calzada de Tlalpan con el objetivo mejorar la movilidad y ofrecer alternativas de transporte eficientes durante y después del torneo.

Todas estas iniciativas forman parte de un programa de inversiones que busca generar ventajas permanentes para la sociedad.

Ilustración de una balanza dorada: a la izquierda, un estadio moderno con una ciudad y ciclovía; a la derecha, monedas de oro, billetes y un globo azul con el logo FIFA. El trofeo mundial flota arriba.
La ilustración muestra una balanza dorada que sopesa un estadio moderno y el desarrollo urbano contra el poder económico de la FIFA, con el trofeo mundial flotando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto económico y social de la Copa Mundial

Históricamente, los países anfitriones han destinado recursos significativos a la construcción y renovación de infraestructuras, muchas veces resultando en espacios abandonados tras el evento deportivo, lo que repercute negativamente en la economía local y genera costos de recuperación prolongados.

En este contexto, las autoridades pretenden que la inversión realizada garantice utilidad y calidad de vida más allá de la competencia.

El doctor Zárate Salgado también señaló que tanto la FIFA como los patrocinadores obtendrán amplios beneficios, especialmente con la realización de trece partidos en territorio nacional.

El evento se ha convertido en una oportunidad para atender necesidades urbanas a partir de los ingresos generados por el turismo.

Por otro lado, los estudiantes de Ciencia Política, André Marín Loa y Carlos Roberto Conrado, resaltaron la importancia de analizar críticamente tanto los beneficios como los desafíos, considerando los efectos económicos, políticos, sociales y culturales de realizar esta celebración en el país,

Temas Relacionados

Mundial 2026urbanoCopa del MundoUAMFIFAfutbolmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 13 de mayo: se prevén lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones de 10 estados

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 13 de mayo: se prevén lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones de 10 estados

Hoy No Circula de este jueves 14 de mayo en CDMX y Edomex

Esto es de interés para quienes van a manejar en la laCiudad de México y el Estado de México este jueves

Hoy No Circula de este jueves 14 de mayo en CDMX y Edomex

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 13 de mayo: chóferes bloquean la circulación en Avenida Insurgentes Norte

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 13 de mayo: chóferes bloquean la circulación en Avenida Insurgentes Norte

Caen mujeres en zanjas inundadas de obra en Calzada Ignacio Zaragoza, reportan aumento de accidentes

Las obras buscan mitigar las inundaciones que causan las lluvias

Caen mujeres en zanjas inundadas de obra en Calzada Ignacio Zaragoza, reportan aumento de accidentes

¿Por qué se inunda el Valle de México? Urbanización sin estrategia sobre el antiguo lago de Tenochtitlán entre las razones

Se necesita rediseñar la zona urbana para evitar las inundaciones que afectan cada año a cientos de personas

¿Por qué se inunda el Valle de México? Urbanización sin estrategia sobre el antiguo lago de Tenochtitlán entre las razones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comunidades indígenas contradicen a Harfuch: ataques en Guerrero son para desplazar a habitantes y no entre cárteles

Comunidades indígenas contradicen a Harfuch: ataques en Guerrero son para desplazar a habitantes y no entre cárteles

Incapacidad del Estado y falta de presupuesto, razones por las que Los Ardillos siguen operando en Guerrero

Los Ardillos: así es la relación de miembros de ese grupo delictivo y autoridades municipales de Chilapa

Comando armado secuestra y ejecuta a pareja en Morelia: hallan cuerpos junto a presa de Cointzio

Desde México hasta Sudáfrica: detienen a cuatro connacionales tras hallazgo de narcolaboratorio con valor millonario

ENTRETENIMIENTO

¿Lloverá en el Tecate Emblema 2026? Este será el clima durante el festival en CDMX

¿Lloverá en el Tecate Emblema 2026? Este será el clima durante el festival en CDMX

El drástico motivo por el que Roger González dejó la televisión y la radio

Tecate Emblema 2026: así estarán distribuidos los artistas por escenarios, horarios y guía para ver a la mayoría

Cuándo se estrena en México ‘Stuart no logra salvar el universo’, spin-off de ‘The Big Bang Theory’

Olivia Collins explota contra Imelda Tuñón y respalda a José Manuel Figueroa tras fuerte polémica familiar: “Que pare el circo”

DEPORTES

Atlantis Jr. y Neón se roban la función estelar en la Arena México al derrotar a Ángel de Oro y Niebla Roja

Atlantis Jr. y Neón se roban la función estelar en la Arena México al derrotar a Ángel de Oro y Niebla Roja

El panorama reducido de Canelo Álvarez en los supermedianos en caso de vencer a Christian Mbilli

Santiago Giménez revela quién era su máximo ídolo de niño y no es de Cruz Azul

Real Madrid vs Real Oviedo, EN VIVO: dónde ver en México y a qué hora es el partido de la Jornada 36 de LaLiga

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi hasta en 2 mil pesos: exhiben altos precios de estampas del Mundial 2026 en tianguis de la CDMX