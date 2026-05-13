Mundial 2026: los retos urbanos que México deberá enfrentar rumbo al evento deportivo

Esta ilustración plana presenta una vibrante Ciudad de México, con el Estadio Ciudad Universitaria, rascacielos y una ciclovía, bajo un balón FIFA y el trofeo del Mundial, simbolizando la unión de México, Canadá y Estados Unidos por el fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de Futbol es reconocida como uno de los eventos más seguidos a nivel internacional. Más allá de su faceta deportiva, representa un fenómeno con notables repercusiones en los ámbitos económico, político y social, de acuerdo con el doctor Fernando Zárate Salgado, legislador y presidente de la Comisión Especial para el Mundial del Congreso de la Ciudad de México, durante una conferencia celebrada en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Iztapalapa.

La selección mexicana es una de las anfitrionas del Mundial 2026, en colaboración con los equipos de Canadá y Estados Unidos, quienes presentaron una candidatura conjunta ante el Congreso de la FIFA.

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Esta propuesta, impulsada por la Concacaf, obtuvo en 2018 un total de 134 votos favorables, lo que permitió instaurar por primera vez en la historia un formato de sede tripartita.

El especialista explicó que la organización del evento implica cumplir con los requisitos y normas establecidos por la Federación de Fútbol, y que el propósito es asegurar que la derrama económica beneficie a la población mediante estrategias orientadas al turismo.

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Desde hace unos meses se han impulsado proyectos urbanos como el Cablebús, el Tren Ligero y la modernización de rutas hacia el Estadio Ciudad Universitaria, sede de diversos encuentros.

De la misma forma, la construcción de una ciclovía de 11 kilómetros sobre Calzada de Tlalpan con el objetivo mejorar la movilidad y ofrecer alternativas de transporte eficientes durante y después del torneo.

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Todas estas iniciativas forman parte de un programa de inversiones que busca generar ventajas permanentes para la sociedad.

La ilustración muestra una balanza dorada que sopesa un estadio moderno y el desarrollo urbano contra el poder económico de la FIFA, con el trofeo mundial flotando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto económico y social de la Copa Mundial

Históricamente, los países anfitriones han destinado recursos significativos a la construcción y renovación de infraestructuras, muchas veces resultando en espacios abandonados tras el evento deportivo, lo que repercute negativamente en la economía local y genera costos de recuperación prolongados.

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En este contexto, las autoridades pretenden que la inversión realizada garantice utilidad y calidad de vida más allá de la competencia.

El doctor Zárate Salgado también señaló que tanto la FIFA como los patrocinadores obtendrán amplios beneficios, especialmente con la realización de trece partidos en territorio nacional.

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El evento se ha convertido en una oportunidad para atender necesidades urbanas a partir de los ingresos generados por el turismo.

Por otro lado, los estudiantes de Ciencia Política, André Marín Loa y Carlos Roberto Conrado, resaltaron la importancia de analizar críticamente tanto los beneficios como los desafíos, considerando los efectos económicos, políticos, sociales y culturales de realizar esta celebración en el país,

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