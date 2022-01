Diputados de Morelos denunciaron a Cuauhtémoc Blanco ante fiscalía por foto con presuntos narcos

CUERNAVACA, MORELOS, 29AGOSTO2016.- Este día, Cuauhtémoc Blanco Bravo, alcalde de Cuernavaca, acudió a la Fiscalía General del Estado a poner una denuncia en contra de Roberto Carlos y Julio Yáñez por falsificación de firma y amenazas. La semana pasada, los hermanos Yáñez presentaron un presunto contrato por 7 millones de pesos que el exfutbolista había firmado para competir por el Partido Social Demócrata, en las pasadas elecciones locales. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

El autodenominado G-11, un grupo integrado por diputados de oposición pertenecientes al Congreso de Morelos, presentó denuncias ante las autoridades judiciales locales y federales con el fin de esclarecer los presuntos nexos de Cuauhtémoc Blanco con el crímen organizado.

Los oficios fueron presentados por los legisladores del PRI, Movimiento Ciudadano, PAN y Nueva Alianza, quienes integran el grupo de oposición en el Congreso local, compuesto por 20 diputados en total; pues aseguran que han sido alentados por varios individuos de la sociedad civil para perseguir al gobernador.

En la denuncia de dos páginas, se pudo leer lo siguiente:

“Con base en sus facultades constitucionales y legales, se lleve a cabo la investigación que en derecho corresponda y se realicen cuantas diligencias sean necesarias, para determinar las circunstancias bajo las cuales tuvo lugar la multicitada fotografía y en su caso, determinar o deslindar responsabilidades en qué pudiera haber incurrido el hoy titular del Poder Ejecutivo del Estado”, expresaron los legisladores.

Foto: Cortesía|El Sol de México

Asimismo, expusieron que esta denuncia se llevó a cabo tras la difusión de la fotografía de Cuauhtémoc Blanco con tres presuntos delincuentes “quienes pudieran encontrarse relacionados con delitos del fuero común y federal dentro del Estado de Morelos, y cuyos nombres se han mencionado ampliamente”, aseguraron los legisladores.

Cada una de las tres copias fue entregada a la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción (FECA); organismos que aún no han informado sobre el recibimiento de dicha denuncia.

Tras la presentación del oficio, se podrían iniciar investigaciones por parte de alguna de estas dependencias, idagación que debería esclarecer los presuntos nexos del gobernador con el crímen organizado, los cuáles él mismo ha negado, pues aseguró que desconocía la identidad de los sujetos con los que se tomó una fotografía cuando todavía era alcalde de Cuernavaca, en 2018.

Las denuncias con fecha del cuatro de enero del 2021, fueron entregadas este miércoles 12 de enero y presentan la firma de los legisladores Juan José Yáñez Vázquez (PRI); Julio César Solís (MC); Francisco Sánchez Zavala (PAN); Óscar Armando Cano Mondragón (PAN); Alberto Sánchez Ortega (PRI); Eliasib Polanco Saldívar (PRI); Andrea Valentina Gordillo Vega (PAN); Luz Dary Quevedo Maldonado (MC); Ángel Adame Jiménez (PAN); Verónica Anrubio Kempis (Nueva Alianza) y Agustín Alonso Gutiérrez (Nueva Alianza).

CUERNAVACA, MORELOS, 04ENERO2022.- Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, reapareció después de 17 días de vacaciones. El primer evento del año al que asistió fue a la toma de posesión y protesta de bandera del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Francisco Justo Toscano Camacho, como comandante de la vigésimo cuarta zona militar. Sobre la foto publicada en un periódico nacional donde aparece acompañado de tres jefes de plaza del crimen organizado, respondió “mi conciencia está tranquila; yo me tomo fotos con mucha gente” FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA / CUARTOSCURO.COM

El pasado lunes 10 de enero se presentó la primera denuncia en contra de Cuauhtémoc Blanco, la cual fue interpuesta por Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos, quien hizo llegar un oficio a la FGR para pedir que se le investigaran sus nexos con los presuntos criminales.

La principal prueba presentada por el jurista es también la fotografía del gobernador con Irving Eduardo Solano Vera, el Profe, líder del cártel Guerreros Unidos; Homero Figueroa Meza, la Tripa, dirigente del Comando Tlahuica: y Raymundo Isidro Castro Santiago, el Ray, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Morelos.

Tras la aparición de la fotografía en el diario El Sol de México, Cuauhtémoc Blanco se defendió de las acusaciones de nexos con el narco asegurando que la imagen había salido a la luz debido a una “guerra sucia” en su contra orquestada por parte de los “narco políticos” de Morelos.

“En el proceso electoral (de 2018) también me sacaron una fotografía con el hijo de el Chapo. Yo no sabía ni quién era, pero como soy tan buena gente me saco fotos con todo mundo. Me he tomado muchísimas fotos y no le voy a preguntar a cada persona: ‘¿Oye, quién eres tú? ¿A qué te dedicas?”, dijo el gobernador.

