Narcomanta advirtió a Cuauhtémoc Blanco sobre caso Samir Flores: “Acuérdate quién te mandaba dinero”

Después de que Cuauhtémoc Blanco negara nexos con criminales por foto en que aparece con tres de ellos, una narcomanta fue localizada en Cuautla, donde se amenaza al gobernador de Morelos ante su desconocimiento de los favores y acuerdos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través del Comando Tlahuica.

Según reportes locales, la lona se encontraba en pleno centro de Oaxtepec, amarrada frente a las letras turísticas de la localidad. En el texto se responde a las declaraciones del exfutbolista, quien negó pactos con la delincuencia, pero se le acusa de recibir dinero y pedir ayuda antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“NO SE TE OCURRA DESCONOCER LOS ACUERDO MIERDA, DEJA DE DARTE BAÑOS DE PUREZA (sic).

“ACUERDATE QUIEN TE MANDABA DINERO PARA COMPRARTE ROPA CULERO, ME RESPETAS Y TE RESPETO (sic)”, se leía en el mensaje.

En la narcomanta se añaden advertencias en caso de que el gobernador siga desconociendo los tratos, entre ellos, la supuesta orden de haber asesinado a Samir Flores, opositor al gobierno de López Obrador por la construcción de la termoeléctrica en Huexca.

El activista fue acribillado afuera de su casa el 20 de febrero de 2019, pues participaba en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua que luchan contra el Proyecto Integral Morelos. El fiscal de la entidad, Uriel Carmona, dijo al respecto que el asesinato derivó de la delincuencia organizada, pues también hubo un mensaje en una cartulina donde el Comando Tlahuica se atribuyó el crimen en supuesta represalia.

Cuauhtémoc Blanco se retrató junto a Homero Figueroa Meza, la Tripa, cabecilla del Comando Tlahuica y quien sigue libre, además de Irving Eduardo Solano Vera, alias el Profe, y Raymundo Isidro Castro, el Ray, quienes fueron detenidos por su nexo con el mismo grupo criminal en asociación al CJNG y tras su pertenencia a Guerreros Unidos.

“Yo no soy ningún delincuente, ni pacto con ellos, voy a seguir trabajando para darle paz al estado, no tengo nada qué esconder, que me investiguen, la gente que me conoce sabe cómo soy y esa fotografía la tomo como una más de las que he tenido con la gente que me sigue como exfutbolista y gobernador”, dijo a la prensa al ser cuestionado sobre la imagen.

Sin embargo, este 5 de enero el supuesto grupo criminal reviró al ejecutivo estatal y aliado del presidente a través del extinto Partido Encuentro Social que lo postuló con católicos liderados por Hugo Eric Flores Cervantes. El narcomensaje alude a los vínculos a través de esa fuerza política y el negocio cedido para la distribución de agua en pipas y tomas, a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

“ACUERDATE DE TODOS LOS FAVORES QUE ME PEDISTE ANTES DE LA LLEGADA DE AMLO A MORELOS Y PARA MUESTRA ACUERDATE QUE LA IGLESIA NOS UNIÓ P*NDEJ*(sic).

“TAMBIEN RECUERDA UN POCO DE NUESTROS NEGOCIOS EN SAPAC, NO TE HAGAS P*NDEJ* CUAUHTEMOC BLANCO, A MI ME RESPETAS, Y NO TE HAGAS P*ENDEJ*, TU SÁBES DONDE ES ESA FOTO Y SALÚDAME MUCHO A HUGO ERICK (sic)”, mencionaba el texto en letras negras y rojas.

Según lo impreso en la narcolona hay colaboradores del gobernador que saben perfectamente de su nexo con criminales del Comando Tlahuica, célula identificada como operadora del CJNG en el estado. Y si continúa la evasiva o negativa del exfutbolista, vendrá más información.

“ENTIENDE PUT* QUE SI ME RESPETAS TE RESPETO Y TODOS TUS PINCHES GATOS ESTAN DE TESTIGOS DE NUESTRA AMISTAD QUE AHORA QUIERES TRAICIONAR PUT*”.





