Cofepris aprobará la utilización de dos medicamentos orales para tratar la COVID-19: AMLO

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizará la utilización de dos medicamentos orales (píldoras) para tratar la COVID-19.

Durante su conferencia matutina, el mandatario federal precisó que se trata de los medicamentos Molnupiravir del laboratorio Merck y Paxlovid de Pfizer, los cuales “actúan rápido”. Precisó que en el caso del primero (Molnupiravir) la aprobación sería este mismo viernes.

“Estamos pendientes, además ya hay dos medicamentos que se están aprobando, están en proceso de aprobación por Cofepris que resultan efectivos, tomados y ya están por autorizarse y se van a empezar a aplicar en hospitales públicos, para que estén al acceso de todos los enfermos”, reveló.

“Actúan rápido y no solo es menos el tiempo de molestias, sino también es menos el tiempo de la enfermedad, es decir, del contagio, se tarda menos en salir si se utilizan estos medicamentos (...) Hoy se aprueba, autorización para uso de emergencia controlada, y es (el medicamento) efectivo, es una buena noticia”, destacó.

Al ser cuestionado si la variante Ómicron no aumentaría el número de hospitalizaciones en el país, el presidente señaló que aunque es “muy contagiosa” no tiene la misma letalidad que las otras cepas de este coronavirus.

“Es muy muy contagiosa, afortunadamente no tiene el nivel de peligro, no hace tanto daño como las otras variantes. Si hay contagios, pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos llevan a pensar que pueda rebasarnos, que no tengamos capacidad para atender enfermos, y el otro dato que es muy bueno es de que no aumenta el número de fallecidos, no es igual de lo de antes”, destacó.

Luego de que una reportera le preguntó la cantidad de píldoras contra el COVID que el gobierno Mexicano podría adquirir, López Obrador señaló que una vez que se aprueben los medicamentos se tomará la decisión del número de unidades que se comprarán.

La nueva variante del COVID-19, Ómicron, es más contagiosa que cualquiera de las otras cepas que han surgido, y aunque el gobierno federal insiste en negar que México vive ya la cuarta ola de la enfermedad, el acelerado ritmo en el número de casos parece confirmarlo.

De acuerdo con el reporte técnico de la Secretaría de Salud federal del 6 de enero de 2022, en México se registraron 25 mil 821 contagiados en las últimas 24 horas, así como 128 muertes. Se trata de la cifra de casos positivos más alta desde el pasado 11 de septiembre cuando hubo 26 mil 744 en pleno golpe de la llamada “tercera ola”.

Con estas cifras, en el país ya suman 4 millones 055 mil 095 de contagios acumulados de coronavirus. Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 299 mil 933 defunciones por la enfermedad.

Si bien el grupo de edad más afectado en las últimas cinco semanas siguen siendo las personas de 18 a 39 años, hay un aumento considerable en los mayores de 60 años.

Según el comunicado técnico diario, al 6 de enero se tenían estimados en el país 96 mil 329 casos activos de la enfermedad; es decir, los enfermos que comenzaron a presentar síntomas en los últimos 14 días (del 24 de diciembre del 2021 al 06 de enero del 2022).

Las entidades con mayor número de casos activos de SARS-CoV-2 en orden descendente son: Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán.

En cuanto a la disponibilidad hospitalaria, la ocupación media de camas generales en los centros de salud es del 19% y del 12% para camas de terapia intensiva.

Los estados con mayor porcentaje en ocupación de camas general son Chihuahua (58.06%), Baja California Sur (53.57%) y Aguascalientes (53.08 por ciento). A su vez, los de mayor porcentaje en camas con ventilador son Aguascalientes (51.81%), Baja California (33.69%) y Sonora (28.96 por ciento).

