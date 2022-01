México solicitó un panel de solución a las controversias del T-MEC en el sector automotriz

FOTO DE ARCHIVO. Técnicos de ensamblaje de Dana Inc. usan mascarillas mientras ensamblan ejes para fabricantes de automóviles, ya que la industria automotriz comienza a reabrirse en medio del brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), en la planta de Dana en Toledo, Ohio, EEUU. 18 de mayo de 2020. REUTERS/Rebeca Cook

La Secretaría de Economía (SE) informó, mediante un comunicado, que este jueves 6 de enero, México solicitó la conformación de un panel de solución para resolver las controversias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que giran en torno al sector automotriz. Esto con el fin de resolver las diferencias respecto a la interpretación del país vecino sobre la aplicación de las reglas de origen en el área mencionada previamente.

En la información difundida por la dependencia federal, se precisó que el pasado 20 de agosto se solicitó formalmente la celebración de consultas. Sin embargo, esta etapa de consultas no alcanzó la resolución de la controversia, por lo que México presentó nuevamente una solicitud de establecimiento de un panel conforme al párrafo 1 del Artículo 31.9 (Establecimiento de un Panel) del T-MEC para que determine que la interpretación y la aplicación por parte de EEUU a las reglas de origen y de las reglamentaciones uniformes del T-MEC son incorrectas.

Tras la presentación de la solicitud, el paso siguiente será designar a los integrantes del panel de expertos que determinarán cuál de las dos partes tiene la razón y posteriormente, el panel deberá emitir un calendario procesal a las partes. Asimismo, Economía informó que, conforme a los plazos que prevé el T-MEC, la decisión del panel se daría a conocer en el transcurso del año 2022.

“Estados Unidos impone a los productores automotrices requisitos incompatibles con el T-MEC a efecto de calcular el Valor de Contenido Regional (VCR) de vehículos de pasajeros, camiones ligeros y sus partes” detalló la dependencia a cargo de Tatiana Clouthier Carrillo mediante el comunicado.

Asimismo, se precisó que México considera que las diversas disposiciones del Apéndice Automotriz otorgan a los productores de automóviles distintas metodologías que les permitan considerar partes y componentes no originarios en el cálculo del VCR, y con ello asegurar que el vehículo se considere originario para efectos de obtener los beneficios arancelarios del Tratado. “Estados Unidos no coincide con esa posición y no permite a los productores de automóviles beneficiarse de esas metodologías”, enfatizó.

En el nuevo tratado comercial que entró en vigor en julio de 2020, se estipuló que el 75% de los vehículos o automóviles debían provenir de Norteamérica y que, dependiendo el modelo de fabricación, entre un 40 y 45% del valor del auto debía ser producido por empleados con un sueldo inferior a los USD 16 por hora; mientras que el 70% de las compras corporativas de acero y aluminio, debían hacerse en la región.

De acuerdo con la agencia Bloomberg, EEUU insistió en establecer una forma más estricta de lo que México y Canadá creen haber acordado para el recuento del origen de ciertas partes fundamentales, como motores, transmisiones y sistemas de dirección.

