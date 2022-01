Zacatecas: cayeron presuntos responsables de abandonar 10 cadáveres frente al Palacio de Gobierno

Los presuntos responsables de abandonar 10 cadáveres frente a las oficinas del gobernador de Zacatecas fueron detenidos por agentes federales y del estado, según reportó David Monreal.

“Hemos logrado la captura de los presuntos responsables vinculados a los hechos que se presentaron el día de hoy en la capital”, informó el ejecutivo estatal

Pasaron poco más de 10 horas después del hallazgo de los cuerpos, para que las autoridades informaran sobre resultados del operativo. Sin embargo, no se precisó cuántos detenidos fueron ni dónde quedaron asegurados.

“Aunque no podemos detallar la información para no afectar el proceso, he instruido a lasd autoridades competentes para que, en coordinación con la fiscalía del estado comuniquen los avances de manera constante”, añadió el gobernador.

Alrededor de las cinco de la mañana de este 6 de enero fueron halladas las personas sin vida al interior de una camioneta estacionada en la Plaza de Armas. De acuerdo con la Fiscalía de Zactecas se trata de ocho hombres y dos mujeres, quienes presentaban golpes.

Información en desarrollo...