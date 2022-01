Quiénes habrían pactado la reunión de Cuauhtémoc Blanco con presuntos narcotraficantes y tomado la polémica fotografía

Foto: Cortesía|El Sol de México

La narcomanta dirigida contra Cuauhtémoc Blanco, que apareció la mañana de este miércoles en pleno centro de Oaxtepec, amarrada frente a las letras turísticas de la entidad, hizo referencia a Hugo Eric Flores Cervantes, dirigente del extinto Partido Encuentro Social (PES), y presuntamente fue autoría de Homero Figueroa Meza, alias el Tripa, uno de los tres criminales que aparecieron en una polémica fotografía junto al exfutbolista, según confirmaron fuentes de seguridad.

En octubre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Flores Cervantes ya no iba continuar siendo “superdelegado” en Morelos, cargo al que había llegado a principios de 2019 con la misión expresa de supervisar los programas sociales del gobierno federal. En aquel entonces López Obrador afirmó que el también pastor evangélico había “cumplido” con las labores que se le habían encomendado. “Le agradecemos mucho por toda su contribución, por los servicios prestados a esta causa”, afirmó el mandatario.

A partir de ese momento Flores se enfocaría en “labores partidistas” pues el PES acababa de obtener nuevamente su registro. “¿Fue el pastor evangélico, líder del PES y superdelegado de AMLO quien concertó la reunión de la que proviene la hoy controvertida fotografía?”, cuestionó en su última columna para El Universal el periodista Héctor de Malueón, quien aseguró que trató de ponerse en contacto con Flores Cervantes sin obtener respuesta.

Fuentes del estado y del gobierno federal aseguraron que la fotografía de Blanco proviene del celular de Esther Yadira Huitrón Vázquez y/o Rosario Herrera, presunta operadora y publirrelacionista de la organización criminal Guerreros Unidos en Morelos. Ella es hermana de la presidenta estatal del partido Redes Sociales progresistas, Claudia Huitrón Vázquez. En las redes sociales de Esther Yadira había imágenes de ella con alcaldes, diputados, políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Movimiento Ciudadano y del PRSP. “¿Fue esta mujer quien tomó la fotografía que hoy tiene en aprietos al gobernador?”, cuestionó de Mauleón.

En la manta respondieron a las declaraciones del exfutbolista, quien negó pactos con la delincuencia. Se le acusó de recibir dinero y pedir ayuda antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. También se añaden advertencias en caso de que el gobernador siga desconociendo los tratos, entre ellas, la supuesta orden de haber asesinado a Samir Flores, opositor al gobierno de López Obrador por la construcción de la termoeléctrica en Huexca.

El activista fue acribillado afuera de su casa el 20 de febrero de 2019, pues participaba en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua que luchan contra el Proyecto Integral Morelos. El fiscal de la entidad, Uriel Carmona, dijo al respecto que el asesinato derivó de la delincuencia organizada, pues también hubo un mensaje en una cartulina donde el Comando Tlahuica se atribuyó el crimen en supuesta represalia.

REUTERS/Daniel Becerril TPX IMAGES OF THE DAY

Cuauhtémoc Blanco se retrató junto a Homero Figueroa Meza, la Tripa, cabecilla del Comando Tlahuica (que hoy disputa al grupo de Francisco Javier Rodríguez, el Señorón, el dominio del estado) y quien sigue libre, además de Irving Eduardo Solano Vera, alias el Profe (ex operador de los Beltrán Leyva y más tarde del CJNG), y Raymundo Isidro Castro, el Ray, líder del CJNG (ejecutado más tarde).

En su conversación con el periodista Carlos Zúñiga, el ex futbolista aseguró que no está coludido ni con unos ni con otros, por lo que “no tiene miedo a nada”; incluso agregó que no planea un aumento de sus elementos de seguridad y continuará con sus seis acompañantes de siempre.

Ante las acusaciones, informó que no ha ido ni a fiestas con ellos, ni con cualquier otro narcomenudista, aunque no negó que lo hayan invitado en diversas ocasiones, pero prefiere “hacerse pendejo”. Y en este contexto, se puso a disposición de las autoridades mexicanas que deseen iniciar una investigación en su contra; “el que nada debe, nada teme”, dijo temerario el gobernador de Morelos.

En cuanto a su relación con estos presuntos delincuentes, aseguró que la única que sostiene es la legal, pues su gobierno ya ha detenido a dos de ellos, e incluso aseveró que ya van por el tercero. “Si yo estuviera relacionado con ellos ¿tú crees que los hubiera detenido o me hubiera hecho wey?”, dijo ante las cámaras del diario, y se lanzó contra el fiscal Uriel Carmona Gándara: “yo no puedo hacer nada porque no confío en él”.

SEGUIR LEYENDO: