Cuauhtémoc Blanco justificó fotografías con narcotraficantes

Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos y famoso exfutbolista, declaró sobre las fotografías en las cuales se le ve al lado de narcotraficantes pertenecientes a diferentes organizaciones delictivas; el mandatario justificó las imágenes asegurando que desconocía la identidad de los criminales, pues aseguró que “soy tan buena gente y me saco fotos con todo mundo”.

En las fotografías publicadas por la OEM, el gobernador aparece al lado de Raymundo Isido Castro, El Ray, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); con Irving Eduardo Solano Vera, El Profe, líder de Guerreros Unidos; y con Homero Figueroa Meza, La Tripa, cabecilla del Comando Tlahuica.

Blanco aseguró que la difusión de las imágenes forma parte de una campaña de desprestigio en su contra con motivos electorales, de la cual ya había sido víctima con anterioridad:

“En el proceso electoral también me sacaron una fotografía con el hijo de El Chapo. Yo no sabía ni quién era, pero como soy tan buena gente y me saco fotos con todo mundo, no le voy a negar la foto a nadie porque soy una persona que viene de abajo”, en entrevista para diversos medios.

El reportaje que acompañó a la imagen aseguró que el mandatario se reunió con los tres narcomenudistas a inicios del 2019, meses después de su toma de protesta como gobernador de Morelos, puesto al que llegó tras presuntamente ser apoyado por Homero Figueroa Meza, quien habría financiado su campaña electoral.

Cuauhtémoc Blanco aseguró que no tiene nada que esconder, e incluso alentó a las autoridades para que lo “investiguen al 100%”, ya que negó tener nexos con algún criminal o haber realizado actos delictivos en el pasado.





