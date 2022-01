Denise Dresser criticó el anuncio de AMLO del nuevo trazo del Tren Maya

Fotos: Cuartoscuro

La politóloga Denise Dresser criticó el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre el nuevo trazo que tendrá el Tren Maya en el tramo de la Riviera Maya, en Quintana Roo.

A través de su cuenta de Twitter, la académica destacó: “Se anuncia ‘nuevo trazo’ para el Tren Maya para ‘no afectar hoteles’. He ahí el resultado de una obra comenzada sin estudios de viabilidad/factibilidad necesarios, licitaciones que ganan los cuates, consultas amañadas, y afectaciones al medio ambiente. costos ascendentes”, escribió.

Y es que durante su tradicional conferencia mañanera de este miércoles 5 de enero, López Obrador anunció el cambio en el trazo de una de sus obras insignias y pidió la cooperación de los hoteleros de la Riviera Maya toda vez que reconoció que tienen el tiempo encima. Para ello, comisionó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“El secretario de Gobernación nos tiene que ayudar allá en Quintana Roo, y aprovecho para enviar un mensaje a los hoteleros de la Rivera Maya, que nos ayuden, porque se está definiendo un nuevo trazo del Tren Maya y ojalá cooperen. No les afecta sus terrenos, es decir, la parte que tienen construida se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, o sea no es a la orilla de la playa, sino en la parte de atrás, es un nuevo trazo”, destacó.

“Y para eso he comisionado, le he pedido al secretario que nos ayude porque tenemos el tiempo encima, no podemos detenernos, son obras que vamos a terminar a finales del año próximo. Entonces, entre más pronto esté el trazo, mejor”, reconoció el jefe del Ejecutivo Federal, aunque no precisó cómo será el nuevo trazado.

Foto: EFE/Alonso Cupul/ Archivo

El pasado mes de diciembre, la Asociación de Hoteles de Tulum junto con la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya se reunieron con el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons. Tras el encuentro se acordó crear una mesa de trabajo sobre el Tren Maya y el nuevo trazo.

En tanto, el empresariado de Playa del Carmen, en donde las obras ya tienen un gran avance, han señalado que la obra ocasionará un gran caos vehicular y terminará por partir en dos a la ciudad.

Días antes de iniciar sus vacaciones decembrinas, López Obrador realizó una gira de trabajo por tres estados del sureste de México en donde supervisó los avances en la construcción del Tren Maya.

A bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), el presidente supervisó los tramos en construcción del Tren Maya: Palenque, Tenosique, El Triunfo, Escárcega, Edzná, Campeche, Calkiní, Mérida, Izamal, Chichén Itzá, Valladolid, Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

Foto: Twitter / @TrenMayaMX

El proyecto, una de las obras prioritarias del gobierno de López Obrador y cuya inversión es de alrededor de 200,000 millones de pesos, lleva al menos cinco meses de retraso en su construcción.

De acuerdo con el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, las demoras en la edificación se deben -en gran medida- a la burocracia existente y a fallas geológicas.

Pero también diversos tramos del Tren Maya han tenido que parar las obras debido a los múltiples amparos que han interpuesto habitantes y varias organizaciones no gubernamentales, quienes han advertido de daños ecológicos, arqueológicos, así como de abusos en el pago de indemnizaciones a las personas afectadas por el trazo.

Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/ Archivo

Pese a la creciente oposición a la construcción del Tren, el presidente insiste en que “la mayoría de la gente” está a favor de la obra.

“La mayoría de la gente está a favor del Tren Maya. Yo lo agradezco mucho porque hay opositores, tenemos de adversarios a los conservadores que se oponen a todo que quisieran que nos fuese mal.Entonces si la gente de Tabasco, de Chiapas, de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo no quisieran el Tren Maya o no apoyaran pues estos oportunistas pues tendrían muchas posibilidades para levantar un movimiento de inconformidad. Nos lloverían los amparos, no los estoy invocando eh, afortunadamente solamente tenemos dos”, aseguró en su conferencia de prensa realizada el 29 de octubre de 2021 en Campeche.

SEGUIR LEYENDO: