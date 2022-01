Vicente Fox cuestionó a AMLO por aumento en contagios de COVID-19: “Deja de engañar y actúa”

Foz Quesada aprovechó para cuestionar el alza a los precios de la canasta básica durante la gestión de la 4T (Fotos: Cuartoscuro)

El inicio de la cuarta ola de COVID-19 en México ha causado descontento entre los personajes del bloque de oposición, quienes se decidieron a manifestar su inconformidad con el trabajo de las autoridades federales en su batalla contra esta nueva etapa de la emergencia sanitaria causada por la variante Ómicron.

Desde las redes sociales, el expresidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) cuestionó a Andrés Manuel López Obrador por el aumento de contagios registrados por la Secretaría de Salud (SSa), pue tuvo el mayor registro en tres meses.

“López, deja de engañar y ACTUA!!!!!!!! SE TRATA DE LA VIDA DE MILES DE MEXICANOS”, escribió el también empresario.

Según el reporte técnico diario emitido por la institución de salud federal, este martes 4 de enero, se llegó a un acumulado de 4 millones 8 mil 648 casos de contagios por coronavirus. Esta cifra es la más alta registrada desde el pasado 19 de septiembre cuando hubo 16 mil 694 en pleno golpe de la llamada “tercera ola”.

El expresidente le hizo un urgente llamado a AMLO por el aumento de contagios de COVID-19 (Foto: Twitter)

No obstante, esta no fue la única queja del exmandatario a lo largo del día. A primera hora de la mañana, tildó al tabasqueño como un “clásico macho mexicano”, luego de sus polémicas declaraciones en la conferencia de prensa matutina con las que le pidió a la población no alarmarse por la expansión de la variante Ómicron.

Posteriormente, criticó la petición del Ejecutivo Federal a las universidades para apresurar el regreso a clases presenciales. Por medio de un tuit, Fox Quesada escribió: “‘Metiche’ hasta donde no te invitan te apuntas!! AMLO llama a universidades a regresar a clases presenciales: ‘Ya se pasaron’” destacó el expresidente.

Tampoco perdió la oportunidad de recuperar el tema de la estatua derrumbada de AMLO en Atlacomulco, Estado de México. En su publicación, compartió una imagen modificada en la que se ve el pedestal donde estaba postrada la imagen del mandatario, pero encima se encuentra un pedazo de estiércol dorado. Esta imagen la acompañó con el mensaje “Sin palabras!!!”.

Más tarde, decidió publicar una comparativa de los precios de la canasta básica durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el de López Obrador. En la captura de pantalla se observan productos como aceite, huevo, tortilla y pollo con un elevado costo en la gestión de la Cuarta Transformación (4T), aproximadamente un 35% más que en años anteriores.

Vicente Fox se burló sobre la estatua de AMLO derribada en Atlacomulco (Foto: Twitter)

Sobre este tema, Fox Quesada pidió que se cuestionaran lo mismo en otros temas, tales como “Muertes y homicidios, Violencia y asaltos, Feminicidios, Empleos, Crecimiento económico, Salud y bienestar, Ingreso familiar, Carreteras e infraestructura, Inflación y precios”, y con ello se conseguirían nuevas cifras.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aseguró durante la “mañanera” del pasado 3 de enero que se desarrolló un operativo de vigilancia a los precios de la canasta básica durante el viernes, sábado y parte del domingo en todo el país.

Con esta observación, pudo señalar que los supermercados tienen precios más elevados en 21 productos para cuatro personas. Por ejemplo, el costo más alto se encontró en Walmart Express de León, Guanajuato, ahí se registró un promedio mil 46 pesos, mientras que en la Central de Abasto de la Ciudad de México, la misma cantidad de productos está en 745 pesos.

El objetivo de evidenciar estos precios es para que las mexicanas y los mexicanos se mantengan informados sobre el costo de los insumos básicos, pues con ellos deberán afrontar la peor cuesta de enero en 21 años, según datos del Banco de México.

