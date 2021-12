“Están jugando con la salud”: Felipe Calderón explotó contra la aprobación de vacuna Abdala

Felipe Calderón aseguró que el gobierno federal juega ideológicamente con la salud de la ciudadanía (Foto: Twitter@FelipeCalderon)

La aprobación de la vacuna cubana Abdala, por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha causado diversas críticas por parte del bloque de oposición, el cual no acepta que este biológico sea utilizado en el país.

Desde sus redes sociales, diferentes personajes que se han manifestado en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzaron mensajes contra el biológico cubano. Tal fue el caso del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012).

El político con pasado en el Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que la administración actual “juega ideológicamente” con la salud de la población mexicana al aprobar esta vacuna, pues, dijo, no cuenta con los protocolos solicitados para ser respaldada en ninguna parte.

“Están jugando ideológicamente con la salud y arriesgando la vida de cientos de miles, quizá millones de mexicanos. Esa vacuna no tiene los protocolos requeridos para ser aprobada en ninguna parte”, escribió Calderón Hinojosa.

el ex presidente se sumó al malestar de la oposición por la aprobación de este biológico cubano (Foto: Twitter)

Su mensaje se sumó al de otro expresidente panista y su antecesor, Vicente Fox Quesada (2000-2006), que el pasado 29 de diciembre se burló de este antígeno y aseguró que la Cofepris lo aprobó gracias a la “pésima organización” que la Secretaría de Salud (SSa) ha tenido al frente a la emergencia sanitaria por COVID-19 y a su estrategia de vacunación.

Además, aprovechó el espacio digital para poner en duda la eficacia que este biológico, mismo que necesita tres dosis para proteger a una persona, podría tener.

“Cuan desesperados se ven por su pésima organización en mendingar y proveer vacunas que ahora recurren a la muy dudosa vacuna cubana. ‘Ay se las aiga’. ¡Con la vida y la salud no se juega!”, escribió Fox Quesada.

Otro opositor que se manifestó en contra de la vacuna Abdala fue el influencer Chumel Torres. En su Twitter personal compartió la noticia de la Cofepris y realizó el sarcástico comentario: “Mejor inyéctame broncolín con vick vaporub carnal”.

La vacuna Abdala demostró tener un 92.3% de eficacia (Foto: REUTERS/Alexandre Meneghini)

Vacuna Abdala en México

A pesar de que México esperaba la aprobación de este biológico cubano desde el pasado 30 de agosto, cuando la Cofepris dio a conocer que el Comité de Moléculas Nuevas (CMN) emitió una opinión favorable respecto, fue hasta el pasado 29 de diciembre cuando se hizo realidad y ahora podrá comenzar a usarse en la población mexicana.

Esta vacuna fue desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Está realizada con base en los principios de la ingeniería genérica y con la proteína recombinante del dominio de unión al receptor del virus SARS-CoV-2.

Según The London School of Economics and Political Science, este antígeno y la Mambisa (también creada por el CIGB), “insertan información genética en un microorganismo unicelular menos evolucionado (la levadura Pichia pastoris), y su desarrollo se basa en la amplia experiencia y el impresionante historial del CIGB, cuyas vacunas contra la hepatitis B se usan en Cuba desde hace 25 años”.

Con esta nueva aprobación, Abdala se sumó a las vacunas respaldadas por la Cofepris para su aplicación en México. Entre los biológicos que ya son utilizados en el territorio figuran: Pfizer-BioNTech, AztraZeneca, CanSino Biologics, Sputnik V, Sinovac, Covaxin, Moderna, Janssen y Sinopharm, desarrollada por el Grupo Farmacéutico Nacional de China.

De acuerdo con los primeros análisis de la última fase de los ensayos clínicos, Abdala presentó un 92.3% de eficacia y, recientemente, Cuba señaló que se encuentra a la espera de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) certifique su uso para prevenir la enfermedad del Coronavirus.

