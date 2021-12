Carlos Slim: las frases del magnate con las que podrías mejorar tus finanzas este 2022

El empresario Carlos Slim es la personas más rico de México. EFE/Xoán Rey.

Este viernes concluye el 2021, y muchas personas se pondrán a analizar si lograron cumplir los propósitos y metas que se pusieron al inicio de este año. Es probable que algunos de los propósitos se hayan cumplido, y otros no.

Una de las metas más recurrentes que se ponen las personas al iniciar un año, es el de mejorar sus finanzas, cosa que no siempre se logra. Sin embargo, tal vez resulte más fácil lograr cumplir esta meta si tenemos consejos de personas expertas en el área.

Carlos Slim es una de las personas más ricas del mundo, y la más rica de México. El empresario es dueño de importantes empresas que tienen presencia a nivel internacional como Grupo Carso y América Móvil. La fortuna del magnate mexicano de ascendencia libanesa, es de USD 55 mil 930 millones, según la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes.

Además, Slim llegó a ser considerado la persona más acaudalada del mundo de 2010 a 2013, cuando desbancó al empresario estadounidense, dueño de Microsoft, Bill Gates. Slim es una persona que tiene una capacidad y habilidad para hacer negocios muy buena, además de que desde niño recibió una buena educación financiera por parte de su padre, Julian Slim Haddad.

Uno de los principales propósitos de año nuevo es mejorar en el ámbito financiero. REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración/Archivo

Es por eso que, tomar a Slim como un ejemplo de como mejorar nuestras finanzas es algo idóneo. A lo largo de su carrera, Slim ha mencionado algunas frases célebres que pueden funcionar para que este 2022 lo inicies con el pie derecho en el tema financiero.

“Hay que imponer nuestra voluntad a nuestras debilidades”. Si al iniciar este 2022 tienes algunas deudas pendientes que no lograste liquidar, terminar de pagarlas debe ser una de tus prioridades para iniciar mejor el año. Trata de evitar gastos en cosas que en realidad no son necesarias, y mejor trata de pagar esas deudas para evitar preocupaciones futuras. Enfócate en el ahorro, y no te dejes llevar por nimiedades que no te van a traer mas que una satisfacción momentánea y pasajera.

“Cuando vives para la opinión de los demás, estás muerto. No quiero vivir pensando en cómo voy a ser recordado.” No te endeudes en vano. Piensa si algunas de tus compras más recientes fueron por que en verdad las necesitabas, o porque querías quedar bien con alguien. Evita gastar dinero en cosas para formarte una imagen de alguien que no eres.

“La ocupación desplaza a la preocupación, y los problemas, al enfrentarlos, desaparecen. Así, los problemas deben hacernos más fuertes, de los fracasos aprender y hacer de los éxitos estímulos callados.” No sirve de nada lamentarte por deudas pendientes o apuros financieros. Mejor, haz algo para terminar con ellos. Al final descubrirás que puedes con eso y más, y trata de aprender a no cometer el mismo error que te colocó en esa posición.

Slim cuenta con una fortuna que asciende a los USD 55 mil 930 millones. EFE/José Méndez

“El optimismo firme y paciente siempre rinde frutos”. No importa que tan mal esté tu panorama financiero, siempre está en tus manos cambiarlo. Trata de dar con la situación que te puso en esa posición e intenta controlar el patrón de conducta o causa-consecuencia, y reflexiona sobre qué puedes hacer para cambiarlo. Una vez que tengas algunas posible soluciones, impleméntalas hasta que alguna funcione, pensando siempre que van a funcionar.

“Mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas. Esto fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa. Asimismo, evita los amargos ajustes dramáticos en las épocas de crisis.” No gastes de más cuando te vaya bien en el ámbito financiero. Asegúrate de seguir tu presupuesto, y mejor, esa cantidad extra ahórrala para cualquier emergencia que pueda surgir, pues nunca está de más.

